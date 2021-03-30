名家論壇》盧燕俐／大學生瘋買股，該鼓勵嗎？
文/盧燕俐
2021-03-30 10:12:39
「燕俐老師，想邀請您來校園演講，教教我們如何用小錢買股，並在大學畢業前，快速賺到人生第一桶金！」
「燕俐老師，學校教的東西很無聊，有大四學長最近買股賺了不少錢，讓我很嚮往；我沒有本金，想跟爸媽或銀行借錢來買股，您建議我買哪一檔比較能夠翻倍？」根據統計，去年新開戶數高達148萬戶，創歷史新高，其中，21到30歲的族群占比最高，達33％，「買股在校園發燒」並不讓我意外，但讓我驚恐的是，不少理財小白缺乏資金又想擴張信用，毫無任何產業知識，還誤以為閉著眼睛亂買，就能在股市無往不利。去年的疫情打亂了全球經濟，股市連番重挫之際，許多年輕人勇於逢低布局，確實屢有斬獲；但隨著疫苗上市，歐美經濟復甦，科技股展開修正，價值型股票浮上檯面，尤其台股又已創高站穩一萬六千點，現階段類股輪動快速、選股難度大增，理財小白們只想靠「勇氣」兩個字，不見得能和獲利畫上等號。曾有位大學生跟我激辯，「與其畢業後領低薪，不如現在先在股市好好練功，快速累積財富，40歲就能提前退休，過著逍遙的人生！」我提醒他，「我並不反對大學生研究並投入股市，但不能本末倒置，畢竟連巴菲特都曾說過：『人生最值得投資的是一份好工作』，好工作會帶入更多的現金流，養大現金水庫，將來才有機會締造更豐厚的利潤。」我問這位大學生，「假設我們的投報率都一樣，一年都只有一成，但問題是，我投入的資金是一千萬，而你只有十萬，你算算，我們的獲利差多少？」大學生很不甘願的回答，「這是小學程度的數學，答案是差99萬。」沒錯，關鍵就在於本金的多寡。大學生想快速累積本金，單憑操作金融商品，無論是股票、期貨、選擇權或權證，我認為，難度都過高，成功機率太低。即使短期操作順遂，也不能保證永不失足，更常見的例子是，一旦「新手運」過去，獲利往往大幅萎縮。就曾有一位年輕人跟我大吐苦水，「花了6萬多跟某某老師學股期課程，原以為能以小博大，沒想到才短短幾個月，就賠了30多萬，一心想扳回一城，又跟銀行借了30萬，真的沒料到，很快又賠光，我才大夢初醒，發現這些金融商品真的很不適合我，又乖乖回去上班了。」所以，想養大現金水庫，來自一份好的工作，達成性比較高，而買績優股、基金或ETF，則是利用閒錢理財，無須好高騖遠，堅守應有的紀律，歷經幾次股市多空循環後，應能創造不錯的報酬。「一份好工作」，每個人定義不同，就單純薪資的角度，許多外商電子業，動輒年薪20個月以上，金控業的儲備幹部也是年薪百萬以上，也有補教業者直言入行兩年年薪百萬很正常……這些好的工作，確實需要專業能力，專業的培養絕非一夕達成，從大學時代就該紮根，甚至多培養一些相關新技能，唯有根紮得越深，在職場才越不容易被取代。除非人生志向就是當股市名師，否則，我寧可鼓勵大學生學習基礎的理財觀念，而不是瘋狂買股！●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com