台南12+1散步路線 走訪府城台灣第一鹽昔日風華
記者林怡孜/台南報導
2021-03-30 10:17:04
台南市觀旅局29日舉辦南區散步路線成果發表，日據時期的主要鹽場之一就是位於今日台南南區鹽埕一帶，對於台灣早期經濟開發佔有重要地位。台南市以鹽埕為中心，鄰近文化歷史資源、鹽埕北極殿及天后宮等旅遊景點串聯散步導覽路線，值得一遊，走訪歷史遺跡。
台南市長黃偉哲親自主持記者會，他表示，南區鹽埕地區是台灣發展最早的鹽場，也是使用壽命最久的鹽田，一直到民國60年才裁廢掉鹽場，重要地位不可抹滅。南區鹽埕散步路線可以瞭解鹽埕過去的自然風貌，鹽埕有很深的歷史文化底蘊，從北門到鹽埕都有鹽田，這些鹽田象徵著過去台灣鹽業的發展史，留下許多值得大家來走走看看的地方，來鹽埕路線散策、品嚐在地美食。 南區位於交通樞紐，具有豐富歷史人文和自然景觀，在南區鹽埕曬鹽歷史可追溯到荷治時期，素有台灣第一鹽之稱，鯤鯓蚵仔產業、老街文化、照壁與藍色公路的觀光，喜樹則有龜醮文化、魚包、喜事集等文創，在灣裡有傳統藝陣文化，深具歷史內涵與濱海景色魅力。觀光遊局長郭貞慧指出，目前台南共有12條不同的散步路線，內含7條米其林路線，加上南區鹽埕路線再次填滿一塊版圖。鹽埕地區是台灣最早曬鹽的地方，以此歷史場景出發，搭配現有的觀光資源、在地小吃，輕鬆的走完約2小時。觀光遊局進一步說明，南區鹽埕散步路線，從有最美的圖書館之稱的鹽埕圖書館出發，一路之隔對面即是白雪里公81公園，昔日為晒鹽、製鹽的製鹽總廠所在地，所產之鹽田堆積如山，有如白雪一般而命名，頗具深厚的歷史地位。另外，原台灣總督府專賣局台南支局，今日稱為鹽埕出張所，是日治時期之鹽務辦公室，融合西洋風情與日式裝飾，屬和洋混合風格之建築。除欣賞建築之美，鹽埕出張所空間規劃結合古蹟、藝文展場和特色市集，往前走有原泮港遺址、看看台灣第一鹽鹽埕故事館，此外常在安平看見的刀劍屏及劍獅，一起聽聽擺放在鹽埕的歷史故事，還有鹽埕雙大廟，塩埕天后宮及北極殿傳統文化。有興趣民眾歡迎線上預約報名，zhengchi013@gmail.com，體驗府城台灣第一鹽昔日場景與風華。