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搭電梯鄰居「狂關心」超困擾？過來人指1問題：根本大忌

編輯中心/綜合報導

2021-03-30 10:44:25

▲中國近日發生一起電梯故障事件，電梯突失重從35樓秒墜落到12樓，所幸裡頭女子冷靜做「1舉動」驚險逃生，並無受傷。（示意圖／取自unsplash）
▲搭電梯鄰居「狂關心」超困擾？過來人指1問題。（示意圖／取自unsplash）
現代都市人大多住在公寓或大樓，鄰居之間可以互相照應幫忙，但也可能因生活習慣不同而發生衝突，如何妥善地與鄰居相處，成為一大課題。而近日就有網友在網路上分享自己總是在搭電梯的時候，遇到鄰居的「瘋狂關心」，這讓他非常困擾，沒想到就有過來人指出1個問題，直言「問這個才根本大忌」，引起熱議。
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這位網友在網路論壇PTT Boy-Girl板上PO出一篇「搭電梯遇到鄰居問私事會介意嗎？」的文章表示，「平常搭電梯下去都會遇到不同樓層的鄰居一起搭電梯，然後我發現...不管穿著怎麼樣、不分早晚，第一句都是問我『你是要去上班嗎？』或者遇到都會問你工作做什麼」，這讓原PO坦言，「坦白說，不是甚麼說出來會讓人覺得好厲害喔的職業，所以都選擇低調，逼不得已有人問才會勉強說出來...」最後原PO也覺得超困擾「有時候我遇到鄰居都不會去問這些事啊...還是只有我這樣想...每次搭電梯都超有壓力的，如果遇到也是很安靜不理人的都會覺得安心.....」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
▲更有過來人點出最討厭的問題，「問去上班其實還好，問私生活才是大忌」。（示意圖／取自pixabay）
▲更有過來人點出最討厭的問題，「問去上班其實還好，問私生活才是大忌」。（示意圖／取自pixabay）
網友們紛紛留言表示「笑笑地反問他問題，例如要去買菜嗎吃飽了沒」、「1、對啊。2、服務業，隨便回答」、「又不認識，根本不用理他，不回應，不然『微笑不回應』好了」、「通常年紀大的都很愛問職業」、「我都亂回笑死」、「戴耳機假裝沒在聽」、「通常這只是基本社交，不會覺得有惡意，不用想太多」
甚至更有過來人點出最討厭的問題，「問去上班其實還好，問私生活才是大忌」，「超討厭」、「推樓上」、「問私生活真的讓人想翻白眼，又不認識」、「問私事就太敏感了」。（編輯：王柏文）
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