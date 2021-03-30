冷眼旁觀！亞裔男紐約地鐵遭痛毆 乘客竟只顧拍片
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-30 10:48:22
美國近期仇視亞裔的氛圍高漲，攻擊事件層出不窮，當地的亞裔移民接連發起示威遊行，呼籲社會平息對立與衝突，但似乎效果不彰。知名社交平台推特(Twitter)週一開始瘋傳一段影片，一名亞裔男子在美國的地鐵站，與一名非裔男子互相毆打，居於下風而遭海扁甚至昏迷，但整個過程沒有人上前幫助亞裔男子，反而忙著拿手機拍片，也在美國各大媒體被廣為報導。
這段據悉拍攝於紐約布林克林地鐵的短片，顯示身穿黑衣的非裔男子，與身穿白衣的亞裔男子互毆，一開始亞裔男還試圖反擊，但很快就居於下風，被非裔男連串重拳痛毆在地，眼見對手已蜷縮在角落，非裔男仍不甘心，繼續出拳爆打，甚至將對方鎖喉，最後亞裔男倒地不起，逞凶的非裔男也揚長而去。事發時車廂內尚有不少乘客，但整個過程都沒人上前幫助亞裔男子，只有在打架尾聲時，才隱約聽見旁邊有女子喊著要非裔男停手(stop)。影片曝光後，不少美國知名媒體都紛紛報導，紐約市警局也呼籲目擊者及涉案人士聯絡警方，提供線索。此事也再度引起美國亞裔的不安，美國國會亞裔眾議員孟昭文(Grace Meng)痛批，這些針對亞裔美國人的暴力行為是不能被容忍的，必須要有足夠的人站出去譴責這些行為，施暴者也必須被逮捕，為其行為負起責任。