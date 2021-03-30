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連假即將到來！高鐵加開43班次列車　1日開放搶票

記者孫唯容/綜合報導

2021-03-30 10:50:47

▲一名女網友於昨（20）日發文，表示自己搭高鐵時因為不清楚相關規定，就將吐司拿出來吃，被列車長大吼，貼文一出，反被網友們轟爆。（圖／台灣高鐵公司提供）
▲勞動節假期即將到來，台灣高鐵今（30）日宣布，加開43班次列車，南下30班、北上13班，4月1日凌晨0時開放民眾搶票。（圖／台灣高鐵公司提供）
勞動節假期即將到來，台灣高鐵今（30）日宣布，加開43班次列車，南下30班、北上13班，4月1日凌晨0時開放民眾搶票。
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高鐵表示，自4月29日（四）至5月3日（一）是為期5天的勞動節假期，期間高鐵規劃加開43班次列車，南下30班，北上13班，總計提供791班次列車的旅運服務，各車次並規劃3至5節自由座車廂。
民眾在4月1日（四）凌晨零時起，可以透過「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購勞動節疏運期間所需的車票。
高鐵指出，台灣高鐵勞動節疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，持定期票、回數票或悠遊卡/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。
另外，高鐵提醒旅客確實遵守各項防疫規定，自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩並配合量測體溫，若有飲食需求，在能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下，得於飲食期間暫時取下口罩，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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