快訊／香港選制修改方案 人大常委全票通過
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-30 11:09:40
中國十三屆全國人大常委會第二十七次會議，昨(29日)下午，在北京人民大會堂舉行第一次全體會議，提請審議修改《基本法》附件一和附件二，有港媒指出今天應該就會表決通過；而根據最新消息，人大常委會今(30日)正式拍板修改《基本法》附件一及附件二，即行政長官及立法會的產生辦法。
根據《香港01》報導，全國人大常委譚耀宗表示，修訂獲全票通過，當下會場響起熱烈掌聲。譚耀宗表示，本次修改堅實民意基礎，進一步落實了愛國者治港的理念，能阻止亂港分子利用選舉進入到選舉委員會和立法會，真正選出真誠擁護一國兩制，有能力服務社會、服務市民、而不是搞破壞的人。至於修訂內容，譚耀宗提到，在選舉委員會中有兩處變化，一是增加了愛國愛港團體、政協委員的名額以及全國性組織的代表的參與，讓更多的愛國愛港人士能參與到選委會中。二是恢復功能團體的以團體選民為主來選出代表，體現了《基本法》的均衡參與原則。
譚耀宗又指，區議員不再納入選舉委員會中，而是回歸到為社區居民服務的功能，以免成為反中亂港分子癱瘓政府，破壞一國兩制的平台，也敲定立法會分佈為「40-30-20」的比例。