快訊／香港選制修改方案　人大常委全票通過

中國十三屆全國人大常委會第二十七次會議，昨(29日)下午，在北京人民大會堂舉行第一次全體會議，提請審議修改《基本法》附件一和附件二，有港媒指出今天應該就會表決通過；而根據最新消息，

人大常委會今(30日)正式拍板修改《基本法》附件一及附件二，即行政長官及立法會的產生辦法。

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根據《香港01》報導，全國人大常委譚耀宗表示，修訂獲全票通過，當下會場響起熱烈掌聲。

譚耀宗又指，區議員不再納入選舉委員會中，而是回歸到為社區居民服務的功能，以免成為反中亂港分子癱瘓政府，破壞一國兩制的平台，也敲定立法會分佈為「40-30-20」的比例。