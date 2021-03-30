台帛旅遊泡泡啟動 賴清德：想去潛水看無牙齒鯊魚
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-30 12:15:03｜2021-03-30 12:15:57
台帛旅遊泡泡今（30）日舉行剪綵啟動儀式，帛琉總統惠恕仁親自出席典禮。副總統賴清德稱讚帛琉是美麗的國家，鼓勵國人去帛琉玩，他希望有一天能去帛琉潛水、看沒有牙齒的鯊魚。
「帛台旅遊泡泡剪綵儀式」在台北車站前新光光人壽保險摩天大樓一樓廣場舉行，包括帛琉總統惠恕仁伉儷、副總統賴清德、外交部長吳釗燮、原民會主委夷將•拔路兒、帛琉駐台大使歐克麗、美國駐帛琉大使倪約翰等人接出席典禮。惠恕仁在致詞時大力推銷帛琉觀光，他表示，台灣與帛琉能夠啟動旅遊囊道，因為兩國都是疫情安全無虞的地方，台灣到帛琉的旅途就像台北到高雄。惠恕仁介紹帛琉觀光指出，帛琉有美麗的海灘、美麗的魚群，沒有尖牙很友善的鯊魚，歡迎台灣旅客來台灣潛水、體驗帛琉的人文。惠恕仁表示，美國駐帛琉大使倪約翰就經常在臉書上PO潛水的照片，這就是他們推廣帛琉旅遊很重要的工作。他也感謝美國協助下才能完成台帛旅遊泡泡，有賴「神速行動」接種計畫，讓一半的帛琉人都已接種第1劑疫苗，4月中可以接種第2劑疫苗。賴清德致詞時指出，惠恕仁訪台是疫情爆發後首度有友邦元首訪台，也是惠恕仁就任後首度出訪，意義重大。他感謝帛琉勇敢拒絕中國威脅利誘、在國際上為台灣仗義執言，台帛都是防疫模範生，帛琉0病例、台灣目前僅有1023例，因此此時開啟旅遊泡泡是非常好作法，不僅能降低疫情對兩國經濟衝擊，更能增進兩國人民感情。賴清德鼓勵國人多到帛琉旅行，帛琉是美麗國家，有「上帝的水族館」之稱，帛琉的洛克群島是聯合國遺址，像是人間仙境去過都流連忘返。賴清德鼓勵民眾到帛琉旅遊，他希望有一天能到帛琉跟沒有牙齒鯊魚玩耍，也會把照片放臉書上分享。面對中國的威脅與利誘，惠恕仁昨（29）日在國際記者會以「不該以打老婆再讓她愛你」妙喻中國和帛琉的互動。賴清德會後受訪表示，顯然台灣與帛琉之間是真愛，他欽佩帛琉的勇敢，願意站在世界價值這一端，台帛共同追求民主價值、和平繁榮，讓太平洋連線更加穩固。賴清德也表示，倪約翰此行來台也會與台灣政府交流，這是非常值得肯定的事情，過去台美關係並沒有這麼密切，但是現在面對共產主義擴張，民主同盟共同追求和平與穩定非常重要。