清明連假玩得開心又chill 新北推薦不塞車的低碳旅遊
記者陳志仁／新北報導
2021-03-30 11:38:19
還沒決定清明連假要去哪嗎？那就帶著全家大小來一場軌道旅行吧！新北市政府推薦最Chill且又低碳的旅遊選擇，只要透過火車、輕軌、捷運、環狀線等大眾運輸工具即可抵達，「跟著軌道來旅行，孩子放電好開心！」
新北市政府觀光旅遊局建議，搭乘淡海輕軌列車暢遊淡水，從探索紅樹林生態教育館開始，最適合大小朋友一起找找水筆仔、招潮蟹、彈塗魚等，在輕軌沿線租借單車，騎往公司田溪自行車道、古樸風情的程氏古厝等，還可到沙崙來場輕鬆的沙灘野餐；想要活動筋骨，不妨搭乘火車來到福隆車站，沿著舊草嶺環狀自行車道騎行欣賞山海合一美景，走訪以百年石頭厝聞名的卯澳漁村，再騎往四角窟觀景台及三貂角燈塔等地可遠眺龜山島美景。想要城市遊樂園的民眾，可搭乘新北環狀線至中和河濱公園旁的恐龍園區，這裡有3D立體恐龍彩繪、各式恐龍裝置藝術、沙坑區；另新莊運動公園有廣大的草坪適合放風箏、玩飛盤，還有棒球主題遊樂設備，新店碧潭的陽光運動公園有自行車道、直排輪競速場、越野自行車競技場及兒童遊戲區，晚上就到近期最夯的碧潭水舞秀，當絢麗的水舞與雷射光影點亮夜晚。希望與孩子體驗DIY手作樂趣的話，可搭火車至鶯歌新太源藝術工坊花紙文化館走走，不僅深度了解陶瓷產業，還能報名捏陶、彩繪杯墊等DIY體驗課程，還可到山佳車站旁的鐵道地景公園，牆面上裝飾著許多3D立體彩繪，個個逗趣又逼真；或搭乘機場捷運到泰山維格餅家觀光工廠，可DIY專屬鳳梨酥禮盒，館內利用充滿樂趣的互動科技遊戲，讓大家了解台灣鳳梨的故事。