清明連假慢活小旅行　暢遊鐵砧山訪歷史

想來場悠閒又充實的輕旅行嗎？台中市政府觀光旅遊局大力推薦文史遊憩新據點「大甲」遊鐵砧山歷史之旅，與親朋好友一起漫遊大甲，體驗當地風情、走訪廟宇、大啖美食、運動健走，讓您在假期好好的放輕鬆，達到身心舒緩的效果，共遊雕塑公園、享受當地特色小吃，晚上還可入住安心旅宿與特色主題旅館，體驗大甲獨特的觀光魅力

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觀旅局長林筱淇表示，台中擁有豐富的觀光資源，是個宜居的幸福城市，每個景點都具有在地特色及獨特魅力，其中文史遊憩新據點「大甲」是民眾出遊的熱門首選，民眾不妨趁此次清明連假攜家帶眷漫遊大甲、遊鐵砧山訪歷史。

早上可走鐵砧山國姓廟各景點，接著必走大甲九張犁通天路的國姓小小廟，肚子餓了還可到蔣公路美食街大啖當地特色小吃，再到有近百年歷史的日南車站，保存著當年最原始的木造樣貌，與大山、談文、新埔、追分並列齊名為海線五寶，在這趟慢活小旅行中體驗各個景點的魅力還可增進彼此感情，晚上入住大甲安心旅宿與特色旅館，隔天還可到鄰近城市外埔休閒酒莊享美食打卡拍照，採買當地特有名產，帶著美好回憶滿載而歸。

林筱淇也提到，台中每個觀光景點都有其獨特的魅力，中市府除了規劃大甲觀光套裝遊程外，民眾也可上大玩台中、中市風景區管理所臉書粉絲專頁搜尋「熱門觀光旅遊景點」，為美好的假期安排一場小旅行，帶著家人朋友一同開心出遊，眾多熱門景點等著大家來踩點，感受不一樣的台中觀光風情。