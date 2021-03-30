國民黨與美方長期斷線 朱系青年成立國安智庫修補破網
記者余祥／台北報導
2021-03-30 11:51:24｜2021-03-30 11:51:39
國民黨長期與美方斷線，黨主席江啟臣上任後雖被視為親美派，但在反萊豬議題又讓美方不滿。為修補破網，台北市議員議員徐巧芯、朱立倫辦公室發言人凌濤、新共和論壇林家興等人共同發起成立國家安全青年智庫，盼搭建與美方的對話橋樑，日前還帶隊訪問美國在台協會AIT，與美方交流亞太區域安全相關議題。
國民黨一再傳出要籌設駐美代表處重建跟美方的交流、互動，但最終都不了了之；親美派國民黨主席江啟臣上任後，積極與美方建立互信基礎，但日前因為國民黨反對進口美國萊豬議題，讓美國在台協會（AIT）對國民黨從期待轉為怨懟，更國民黨與美方關係降到冰點。為修補破網，藍營青年台北市議員徐巧芯、朱立倫辦公室發言人凌濤、新共和論壇林家興等人發起成立國家安全青年智庫，首屆召集人由現任國民黨青年團總團長陳柏翰擔任，規劃讀書會、參訪、論壇等活動，盼拿回國家安全領域的話語權。日前徐巧芯、凌濤、林家興等人更帶隊訪問美國在台協會AIT，與美方交流亞太區域安全，由於智庫人士背景多為朱系人馬，也被嗅出朱立倫與江啟臣在對美關係較勁意味。藍營新生代認為，過去藍營著重在軟性的國際關係論述，在「硬實力」方面的國家安全、軍事設備等議題卻著墨有限，但國家安全需要統攝全局的視野，也需要單點深研的專業，在過去幾個月，成員定期舉辦讀書會活動，涵蓋主題有「F16與我國空軍發展」、「中華民國海軍暨美國印太戰略」、「中華民國陸軍與整體防衛構想」、「美中台三邊關係」，知識量豐富。日前智庫人士赴AIT交流，也不難看出藍營新生代期盼的對美路線，更盼替藍營與美方互動加溫，維持常態性的溝通交流。