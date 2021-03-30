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南化水庫蓄水跌破4成　南水局：台南4月燈號不轉紅

中央社

2021-03-30 12:03:13

台南地區從5日起進行第一階段限水，供應民生用水為主的南化水庫只有33%左右。（資料照片）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年4月4日
▲台南水情嚴峻，南化水庫蓄水率跌破4成，曾文水庫及烏山頭水庫蓄水總量僅剩1億公噸；水利署南區水資源局評估，台南水庫蓄水量應可支撐到7月，4月水情燈號不會由橙轉紅。圖為南化水庫。（圖/中央社）

（中央社記者張榮祥台南30日電）台南水情嚴峻，南化水庫蓄水率跌破4成，曾文水庫及烏山頭水庫蓄水總量僅剩1億公噸；水利署南區水資源局評估，台南水庫蓄水量應可支撐到7月，4月水情燈號不會由橙轉紅。

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南水局今天上午11時最新水情資訊顯示，主要供應台南民生及工業用水的南化水庫，蓄水量3346萬公噸，蓄水率36.78%；全台最大水庫曾文水庫蓄水量5832萬公噸，蓄水率11.45%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，蓄水量4213萬公噸，蓄水率53.61%。

南水局統計資料顯示，曾文水庫和烏山頭水庫蓄水總量僅剩約1億公噸，是曾文水庫營運48年來同期蓄水量排名倒數第10名；南化水庫蓄水量是營運28年來同期排名倒數第7名。

南水局副局長鄒漢貴今天告訴中央社記者，台南以往每天用水約97萬公噸，如今是減量供水的橙燈，每天供水量減為94萬公噸；因應用水，曾文水庫3月25日至29日連續5天共供水2000萬公噸到烏山頭水庫，才使曾文水庫蓄水率下降。

南水局評估，以當前曾文、烏山頭及南化3座台南主要水庫的蓄水總量，台南用水可支撐到7月，4月水情燈號不會由橙燈轉為分區供水的紅燈；南水局期待5月梅雨季能適時挹注水庫蓄水。

至於嘉南灌區二期稻作是否如期供灌，南水局認為還言之過早，得等到6月再行評估。（編輯：卞金峰）1100330

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