財政部拍板　5月報稅期維持1個月不延長

中央社記者吳佳蓉台北30日電）避免報稅群聚造成疫情擴大，去年所得稅申報拉長為2個月；財政部表示，考量目前國內防疫得當，疫情趨緩，今年也新增手機報稅、行動電話認證等新服務，決定申報期維持在5月1日至31日，不再延長。

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財政部表示，去年因疫情影響，為降低民眾於申報期間前往國稅局的群聚風險，因此將所得稅結算申報期間延長為2個月。

考量目前台灣防疫得當，疫情趨緩，民眾已將防疫措施融入日常生活，且今年綜合所得稅結算申報新增了手機報稅及行動電話認證2項新服務，有助紓解報稅期間至國稅局申報人潮，經審慎評估，今年所得稅結算申報維持法定申報期限1個月，從5月1日起至31日止。

財政部說明，今年民眾可利用手機連上「電子申報繳稅服務網站」報稅，或利用行動電話號碼、國民身分證統一編號及健保卡卡號作為通行碼，採用行動電話認證機制快速登入網路申報系統申報。

此外，各地區國稅局也將持續提供稅額試算及網路申報服務，民眾也可至四大便利商店Kiosk多媒體資訊機列印查詢碼及補印稅額試算繳納單，輕鬆在家完成報稅。

財政部表示，受疫情影響無法一次繳清所得稅的民眾，仍可在規定繳納期間內提出申請，選擇延期或分期繳納稅捐，延期最長1年，分期最長可達3年。

財政部指出，報稅期間各地區國稅局將做好申報收件場地及人員的防疫措施，並請民眾進入國稅局應佩戴口罩及配合量測體溫，如有發燒情形，請在家休息，保護自己也保護他人。（編輯：趙蔚蘭）1100330