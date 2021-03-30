NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

財政部拍板　5月報稅期維持1個月不延長

中央社

2021-03-30 12:21:26

▲（圖/中央社）
▲避免報稅群聚造成疫情擴大，去年所得稅申報拉長為2個月；財政部表示，考量目前國內防疫得當，疫情趨緩，今年也新增手機報稅、行動電話認證等新服務，決定申報期維持在5月1日至31日，不再延長。（圖/中央社）

中央社記者吳佳蓉台北30日電）避免報稅群聚造成疫情擴大，去年所得稅申報拉長為2個月；財政部表示，考量目前國內防疫得當，疫情趨緩，今年也新增手機報稅、行動電話認證等新服務，決定申報期維持在5月1日至31日，不再延長。

我是廣告 請繼續往下閱讀

財政部表示，去年因疫情影響，為降低民眾於申報期間前往國稅局的群聚風險，因此將所得稅結算申報期間延長為2個月。

考量目前台灣防疫得當，疫情趨緩，民眾已將防疫措施融入日常生活，且今年綜合所得稅結算申報新增了手機報稅及行動電話認證2項新服務，有助紓解報稅期間至國稅局申報人潮，經審慎評估，今年所得稅結算申報維持法定申報期限1個月，從5月1日起至31日止。

財政部說明，今年民眾可利用手機連上「電子申報繳稅服務網站」報稅，或利用行動電話號碼、國民身分證統一編號及健保卡卡號作為通行碼，採用行動電話認證機制快速登入網路申報系統申報。

此外，各地區國稅局也將持續提供稅額試算及網路申報服務，民眾也可至四大便利商店Kiosk多媒體資訊機列印查詢碼及補印稅額試算繳納單，輕鬆在家完成報稅。

財政部表示，受疫情影響無法一次繳清所得稅的民眾，仍可在規定繳納期間內提出申請，選擇延期或分期繳納稅捐，延期最長1年，分期最長可達3年。

財政部指出，報稅期間各地區國稅局將做好申報收件場地及人員的防疫措施，並請民眾進入國稅局應佩戴口罩及配合量測體溫，如有發燒情形，請在家休息，保護自己也保護他人。（編輯：趙蔚蘭）1100330

關鍵字

NOW民調中心

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
31.18%68.82%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
94.83%5.17%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
45.42%54.58%
2021-03-24-2021-03-30

你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？

不會
71.92%28.08%
2021-03-26-2021-03-30
即時
推薦閱讀