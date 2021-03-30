NBA／Curry戴護具復出狂飆32分 勇士止4連敗
記者鍾東穎/綜合報導
2021-03-30 12:53:38
勇士今(30)日主場迎戰公牛，當家球星Stephen Curry（柯瑞）綁著護具上場，完全沒影響好手感，飆進6顆三分球，攻下全場最高32分，率領勇士以116:102終止4連敗，逐步重返季後賽行列。
Curry傷到尾椎後，連續缺席5場比賽，今天首度回歸完全沒有生疏之感，首節10投5中，包含3顆三分球拿下13分，為了保護尾椎，Curry不時在腰部繫上護具上場，不過這完全沒影響好手感。勇士在第四節拉開差距，為了保護Curry讓他提前下場休息，全場出賽31分鐘，三分球14投6中，攻下32分5籃板6助攻，本季第18次得分超過30分。Curry的好手感也喚醒隊友，防守悍將Draymond Green飆進超大號三分球，連坐在板凳區的「K湯」Klay Thompson都站起來比出三分手勢慶祝，單場三分球5投3中，上一次單場3記外線還是在2018-19賽季，全場貢獻11分9助攻。反觀公牛，儘管6人得分上雙，但在第四節決勝期未能咬住分差，無奈收下4連敗，此役以中鋒Nikola Vucevic的21分9籃板為最佳，一哥Zach LaVine僅拿12分。