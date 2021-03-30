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全台旱情不容樂觀　高雄市將成立抗旱應變中心

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-03-30 12:33:24｜2021-03-30 12:36:09

陳其邁
▲高雄市長陳其邁表示，高雄市政府將在這個禮拜四成立抗旱應變中心，提前做好一些不同劇本的因應準備。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.30）
老天爺不下雨，全台旱情不容樂觀，高雄市長陳其邁今（30）日市政會議後指出，高雄市將在這個禮拜四成立抗旱應變中心，陳其邁強調，雖然高雄市的水源到目前為止還是相對穩定，供水的準備、應變，其實都已經按部就班在做，但比較擔心的是，假如在5、6月甚至7、8月都沒有下雨，颱風也沒有來的狀況，要先做好一些不同劇本的因應準備。
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高雄市長陳其邁指出，高雄市政府將在星期四成立抗旱應變中心，包括說在淨水廠增加深水井的抽水量、增加伏流水的供水量，另外在南化水庫，原水的聯通調度也會正式啟用，目前高雄市列管總共有151個抗旱水井，那抗旱水井跟我們社區或者是工業區，怎麼樣進行水車取水跟水源調度，在抗旱應變中心正式成立之後，會積極的符合民生和工業的用水供需。
陳其邁也不諱言，以目前的階段比較擔心梅雨沒有來，到颱風季節的期間內萬一又沒有下雨，到了六月或七月，可能就會對全台灣都會造成一個普遍性的影響，相對來講高雄跟屏東的水源比較豐沛，而且在這幾年，我們在高雄地區也大量的來開拓水源，包括伏流水最多每天可以達到70萬噸，平常一般供應量也可以達到40萬噸，但是假如在六、七月之後那颱風沒有來，無可避免會造成影響，所以要先做好一些不同劇本的因應，也要呼籲民眾，要節約用水、共體時艱。
對於高雄使用東港溪水源，傳出屏東縣民有些不同意見，對此陳其邁則表示，水源是屬於中央權責，東港溪還是工業用水比較多，它水源其實非常豐沛，水都要流進海裡了，就收一些到鳳山水庫提供給工業用水，某一部分也增加一些民生用水，這個部分是中央、高雄跟屏東會合作協商，未來怎麼處理這些還沒開始談，因為它會牽涉到水源區旁邊一些土地使用的問題。
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