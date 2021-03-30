帛琉總統訪台 侯友宜：樂見跟中華民國友善國家正常交流
記者陳志仁／新北報導
2021-03-30 13:09:43
帛琉總統惠恕仁率團訪台，見證台灣與帛琉間的旅遊泡泡啟動，美國駐帛琉大使倪約翰也隨行，引發關注；新北市長侯友宜認為，全球的疫情似乎還未舒緩下來，中央要審慎的評估台帛泡泡旅遊實施與否，絕對不能掉以輕心。
侯友宜今（30）日主持道安會報後受訪，並針對台灣與帛琉間的旅遊泡泡提出看法；侯友宜表示，全球各地的疫情這禮拜還沒舒緩下來，甚至包括日本、亞洲幾個地方，似乎有第三波疫情上升的趨勢，中央要審慎的評估泡泡旅遊實施與否，絕對不能掉以輕心，所以他一直提醒大家，還是要好好的把防疫做到位。媒體也追問侯友宜「帛琉總統惠恕仁訪台」，對台灣的國際關係有正面幫助嗎？侯友宜指出，帛琉其實對台灣一直很友善，因為台灣有很多人在帛琉經商，帛琉跟台灣長期以來的密切交往，這也不是一天兩天的事情，因此也樂見跟對中華民國友善的國家正常交流。
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