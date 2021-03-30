花敬群：第一季已決標逾4000戶社會住宅

（中央社記者陳俊華台北30日電）內政部次長花敬群今天說，社宅第一階段興建4萬戶已達標，第二階段預計興建8.4萬戶，截至今年第一季，已完成15處、4002戶社宅工程決標；8年興建12萬戶社宅，「有機會順利執行完成」。

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花敬群上午與營建署長吳欣修以及國家住宅及都市更新中心執行長黃景茂，在國家住都中心舉行社會住宅進度報告記者會。

花敬群表示，社宅政策推動約5、6年時間，已經蓋好的社宅，都得到周遭鄰居歡迎，總統蔡英文的社宅政見是8年20萬戶，其中有12萬戶要直接興建，第一階段4 萬戶已順利達標，外界關注後續將近8萬戶能不能順利完成。

花敬群說，截至今年第一季已完成15處、共4002戶社宅工程決標，預計第二季要再推動興建6942戶、第三季2784戶、第四季1966戶，全年以完成50案、1萬5000戶以上社宅工程決標為目標，預計今年中央加地方有1萬8000戶，甚至更多。

花敬群表示，第一階段（106年到109年）中，感謝地方政府努力推動，中央則提供國有土地、非自償補貼、先期規劃費用，並完成法制作業、建構融資平台，讓地方政府財政可以無後顧之憂地努力推動。

花敬群指出，第一階段中央政府推動4435戶、占11%，地方政府合計推動約3.6萬戶、占89%。其中，台北市推動約1.9萬戶績效最佳，新北市、桃園市與台中市也分別推動4000到6000戶以上。

花敬群表示，因感受到地方政府量能有限，107年成立住都中心就是要超前準備，當地方量能不足時，第二階段（110年到113年）就由中央接手，預計中央蓋7.2萬戶、約85%，地方蓋1.2萬戶、約15%，總共8.4萬戶，「8年12萬戶直接興建社宅，應該有機會順利執行完成」。

花敬群說，社宅規劃原則都是開放空間，低建蔽率、沒有圍牆，每一個社會住宅都是中小型社區公園，也會提供周邊停車需求，並設有托嬰、托幼或日照中心；每個案子一定全數取得綠建築、智慧建築、耐震三大標章，並兼顧建築美學。

至於租金訂定原則，花敬群表示，一直都很單純，基本上是以周邊租金為基礎，一般戶打8折，優先戶或弱勢戶打64折，這是所有社宅一致的租金訂定標準；希望把資訊透明公開，大家一起監督政策推動過程，中央、地方是不是都有努力往前走。（編輯：蘇龍麒）1100330