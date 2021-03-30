李鴻源籲調漲水價　柯文哲贊同：台灣水價世界倒數前幾名

台北市長柯文哲今（30）日前往位在公館的自來水園區，參與自來水系統工程師巴爾頓的銅像揭幕儀式，而前內政部長李鴻源也是受邀來賓之一。李在活動前接受媒體訪問時，表示政府政府應該漲水費，包括民生用水部分也應該調整。對此柯文哲也表示認同，更直言台灣的水價是世界倒數前幾名，應當調整。

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柯文哲在致詞時表示，感謝巴爾頓當年對台灣水利貢獻，由於現階段剛好碰到缺水危機，不少水庫都已經見底，整個水資源的重要性，是各級政府都要去面對的嚴肅問題。柯文哲直言，他也要感謝台北自來水處，因為在全台各地都有缺水危機的時候，北市到目前為止都沒有說要限水，這當然是翡翠水庫的成績與貢獻。

不過在全台缺水的當下，台灣相較於各國較為低廉的水價，也成了檢討的項目之一。對此曾任內政部長的李鴻源曾痛批，台灣根本沒有資格喊缺水，台灣年均降雨是世界平均值的二點六倍，但每人可分到的雨水比沙烏地阿拉伯還少，不到世界平均值的一半，台灣缺水的根本原因是國人極度浪費水資源，沒有人認真把雨水回收再利用。

而今天活動前接受媒體訪問時，李鴻源也直言如果要民眾節省用水，應當從調整水費開始，包括民生用水在內也應該調整。而針對這樣的說法，柯文哲也表示認同，強調台灣水價是世界倒數第二或第三，應該一分錢一分貨，成本多少就多少。不過現場記者也追問，台北市是否需要調整？柯文哲態度則轉趨低調，表示台北市已經調整過了。