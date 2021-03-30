基隆嶼國際磯釣賽登場 林右昌與代言人沈文程為選手打氣
記者陳志仁／新北報導
2021-03-30 13:39:47
基隆市政府今（30）日召開「2021基隆嶼國際磯釣賽」開跑記者會，市長林右昌與磯釣大使沈文程一同為今年參與賽事72位選手加油打氣；今年賽事最特別的是首度規劃團體積分對抗賽，比賽總獎金提高至16萬元，讓選手們釣大魚還能獲得大獎。
林右昌感謝磯釣達人「沈哥」再次為活動代言，並表示市府自2018年起開辦基隆嶼國際磯釣賽以來，每年都吸引許多國內的頂尖釣手來到基隆嶼同場競技，同時也導入友善漁業觀念和食魚教育，除了一起幫今年72位參賽選手加油打氣，也歡迎更多新手一起加入磯釣的行列；此外，林右昌也當場辦理磯釣證的展期，許下今年要參與磯釣的心願。基隆市政府產業發展處長黃健峰表示，市府積極推廣友善磯釣運動，並建立磯釣證制度，從開辦以來至今申辦數已達7600張，使基隆嶼島礁成為國內磯釣場域管理的楷模，並自去年起新增磯釣證線上申辦及系統；今年賽事亮點有別於先前僅有個人賽的制度，首度推出團體積分對抗賽制，並與原個人賽同時並行競技，吸引15組釣魚隊伍報名團體賽。此外，本次磯釣賽邀將於4月10日、11日熱情登場，並邀國內釣魚達人沈文程與選手一同至基隆嶼體驗磯釣，日本磯釣名人也透過預錄影片的方式替參賽選手加油打氣，並促進國際釣友間的交流；今年基隆市政府與海洋委員會海洋保育署共同合作推動向海致敬政策－友善釣魚，本賽事選手將以「小魚放生、垃圾帶走、清潔礁石」為三大原則維護周邊海洋生態。