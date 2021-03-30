2021國慶煙火在高雄！睽違20年再次閃耀港都

睽違20年的「國慶煙火」今年重磅回歸高雄， 昨日高雄市長陳其邁在臉書宣佈這個好消息，慶籌會秘書長陳宗彥也證實2021國慶煙火將在高雄港灣施放。觀光局局長周玲妏表示，消息一出，就接獲許多外縣市、甚至離島民眾，詢問施放地點，高雄觀光業界更是磨拳擦掌準備迎接國慶假期的貴客。

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▲高雄市政府將配合慶籌會規劃，希望再次讓絢爛煙火照耀高雄，一舉讓全臺灣、全世界，看見嶄新蛻變的高雄。（圖／高市府觀光局提供）

× ▲高雄市政府將配合慶籌會規劃，希望再次讓絢爛煙火照耀高雄，一舉讓全臺灣、全世界，看見嶄新蛻變的高雄。（圖／高市府觀光局提供）

▲高市府將以今年國慶煙火作為起手式，持續點亮高雄至2022年。（圖／高市府觀光局提供）

× ▲高市府將以今年國慶煙火作為起手式，持續點亮高雄至2022年。（圖／高市府觀光局提供）

今年第二季開始觀光局規劃美食、野餐、自行車、啤酒嘉年華、旗津黑沙玩藝節等一系列的精彩活動；另外，國家級的慶典與會展陸續重返高雄舉辦， 包含2021國慶煙火、2022臺灣燈會、2022臺灣設計展等，將以今年國慶煙火作為起手式，持續點亮高雄至2022年，讓高雄再次發光發熱、重振亞洲港灣城市的光榮。