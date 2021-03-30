2021國慶煙火在高雄！睽違20年再次閃耀港都
記者陳美嘉／高雄報導
2021-03-30 13:50:51
睽違20年的「國慶煙火」今年重磅回歸高雄， 昨日高雄市長陳其邁在臉書宣佈這個好消息，慶籌會秘書長陳宗彥也證實2021國慶煙火將在高雄港灣施放。觀光局局長周玲妏表示，消息一出，就接獲許多外縣市、甚至離島民眾，詢問施放地點，高雄觀光業界更是磨拳擦掌準備迎接國慶假期的貴客。
觀光局表示，高雄市政府將配合慶籌會規劃，希望再次讓絢爛煙火照耀高雄，一舉讓全臺灣、全世界，看見嶄新蛻變的高雄。至於民眾關心的施放時間及方式等細節將待慶籌會評估規劃後再行對外公布。 高雄歷經港市合一後，經過多年改造規劃、招商引資，已成為全國甚至是全亞洲矚目的港灣城市。除了許多重大建設陸續完工，駁二藝術特區等也是重要的文創據點，搭配從百年西臨港線化身的高雄輕軌，串接起各個高雄景點及建設，形成高雄市區內迷人的一串珍珠，期望透過2021國慶煙火，讓高雄成為全臺灣人驕傲的景色。
今年第二季開始觀光局規劃美食、野餐、自行車、啤酒嘉年華、旗津黑沙玩藝節等一系列的精彩活動；另外，國家級的慶典與會展陸續重返高雄舉辦， 包含2021國慶煙火、2022臺灣燈會、2022臺灣設計展等，將以今年國慶煙火作為起手式，持續點亮高雄至2022年，讓高雄再次發光發熱、重振亞洲港灣城市的光榮。