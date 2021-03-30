NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

中部首座國際型足球園區　獲中央補助5億

記者柳榮俊/台中報導

2021-03-30 14:08:43

中部首座國際型足球園區　獲中央補助5億
▲「中部首座國際型足球園區」，設置足球專用主競賽11人制足球場，已獲教育部體育署核定補助5億元(圖／運動局提供2021.3.30)
台中市南屯區益豐路三段與龍富九路區位，打造「中部首座國際型足球園區」，設置足球專用主競賽11人制足球場，總計畫經費12億7800萬元，昨（29）日已獲教育部體育署核定補助5億元，市長盧秀燕今(30)日於市政會議宣布這項消息，感謝地政局、建設局及運動局的努力，未來完工後可舉辦亞洲足球聯盟以上等級的國際賽事。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市政府今舉辦市政會議，盧秀燕表示，市府昨日收到教育部體育署核定文，總計畫經費為12億7800萬元，體育署同意補助5億元，市府持續打造酷城市、酷運動，規劃設置足球休閒園區，包括新建足球專用主競賽場1座（11人制足球場）、11人制練習場1座、5人制足球場2座，共4座場地，感謝相關局處努力爭取，讓台中足球運動向下扎根。
運動局表示，台中足球競賽成績優異，持續加速推動足球選手培訓與賽事場域，打造優質運動環境，因此運動局於去年成立推動小組，經三次邀集足球專家及學界召開專家委員會，規劃「台中足球運動休閒園區」整體計畫內容。
運動局指出，市府去年9月25日向教育部體育署爭取經費補助，經過體育署召開現場勘查及複審會議決議支持，昨日收到補助經費核定函文，預計今年啟動工程規劃設計，其中足球專用主競賽場符合國際賽事6000席以上觀眾席及賽事空間，並規劃戶外多功能運動草坪，提供不同賽制彈性使用，完工後將成為台中足球運動發展的基地，從幼兒、國小、國中、高中、社會隊發展五級銜接，培育優秀選手奪取佳績。
關鍵字

NOW民調中心

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

繼續作答
對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
30.93%69.07%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
94.92%5.08%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
46.09%53.91%
2021-03-24-2021-03-30

你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？

不會
71.79%28.21%
2021-03-26-2021-03-30
即時
推薦閱讀