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演講「7D病房消失」挨嗆　柯文哲改稱：他們有改了一些

記者丁上程／台北報導

2021-03-30 14:35:53｜2021-03-30 14:44:02

台北市長柯文哲30日接受訪問時，回應台大婦產科醫師施景中，表示7D病房是有改了一些，也讚施是台大最棒的醫師。
▲台北市長柯文哲30日接受訪問時，回應台大婦產科醫師施景中，表示7D病房是有改了一些，也讚施是台大最棒的醫師。（圖／記者丁上程攝，2021.03.30）

台北市長柯文哲日前在苗栗聯合大學演講時，表示他在台大創立的「7D病房」，在他離開台大後「就關了」的說法，引發醫界不滿。台大婦產科名醫施景中今（30）日凌晨在臉書貼文反駁，表示不但沒消失，而且擴大2倍。柯文哲今天上午參加活動前被媒體詢問，則改口表示「沒有啦，他們後來是有改一些啦。」並直言施景中是台大最棒的醫師。

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施景中凌晨在臉書上PO文，表示他在內科的同學表示，7D病房不但沒有因為柯P不在而消失，編制還擴大了2倍。施景中也用目前掌管7D病房的內科部整合醫學科主任王宗道的話，表示「這裡不是柯文哲的病房，所有團隊的成員才是核心，不是主任換了就會變的。」

而針對施景中的批評，柯文哲態度轉趨低調，先是表示施景中是台大最棒的醫生；至於是否覺得自己有講錯話？柯文哲則說，「沒有啦，他們後來是有改一些啦」。而台北市府副發言人林珍羽補充，柯文哲對台大醫院是非常肯定跟認同的，柯文哲完整的意思是，除了施景中很棒以外，7D病房確實是有改變一些，跟過去確實有不一樣。

林珍羽直言，柯文哲的演講，是過去的經驗分享，7D病房現在已經變成整合醫學科，已經沒有7D病房，是以前沒有被正名，現在正名為整合醫學科，是去年8月列入內科的次專科，所以確實是名字有調動，柯文哲其實想表達的，還是認同台大醫院對於醫療的專業的認同、肯定。

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