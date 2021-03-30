今日最聚焦／帛琉總統帶美駐帛大使來台 藏軍事戰略意味
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-30 17:00:00
台帛旅遊泡泡今（30）日舉行剪綵啟動儀式，帛琉總統惠恕仁親自出席典禮。學者認為帛琉雖然零確診，但是疫情仍重創帛琉觀光業，期盼透過旅遊泡泡挽救帛琉經濟。而美國駐帛琉大使也隨行來台，其中潛藏有軍事戰略意涵。台灣國際法學會副秘書長林廷輝接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，帛琉的主要觀光客來自日本、韓國與台灣，後來有中國大陸直航機開啟後，陸客成為帛琉旅遊最大宗，但是新冠肺炎疫情爆發前，中國政府開始減少陸客到帛琉去，所以帛琉觀光業希望台灣與日本觀光客能夠回流，如果旅遊泡泡能夠開啟，多數民眾能夠參與的話，相信對帛琉觀光產業能有幫助。林廷輝指出，帛琉主要產業就是觀光業，沒有工業等高污染產業，所以帛琉是一個重要潛水地點、是太平洋上的一顆珍珠，帛琉有很多珍貴大自然資產，例如拿破崙魚、德國水道等，如果台灣能夠在觀光業予以協助，能夠加強台灣與帛琉邦交關係。美國駐帛琉大使倪約翰也隨惠恕仁來台，成為美國與我國斷交43年後首度來台美國現任大使。針對台美關係是否會更進一步發展？林廷輝認為，帛琉跟台灣飛航時間只有4個小時，台灣到帛琉觀光旅遊人數也非常多，其他邦交國是非常遙遠；美國與帛琉之間有國防聯繫，特別是自由聯合協議，美國駐帛琉大使本身具有重責大任，象徵美國在帛琉的軍事與戰略地位。這次倪約翰來台，林廷輝認為可能帛琉總統有邀請，或是台灣在當地的大使館有跟美方提到台灣協助帛琉防疫。另外，提到台美與台帛之間合作，2019年我國與帛琉簽有海巡合作協定，日前台灣與美國也簽署海巡合作備忘錄，這三方之間的關係不只是觀光產業而已，還涉及到準軍事合作，特別是第一與第二島鏈的戰略價值，所以美國駐帛琉大使來台，不只是疫情與觀光而已，可能還有其他政治與經濟層面考量。