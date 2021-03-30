「錦衣衛」出手僅會追殺投資客 顏炳立：今年房市仍穩健
記者賴志昶／台北報導
2021-03-30 14:45:02
政府去年底開始接連推出「打炒房」措施，引起市場關注。對此，戴德梁行董事總經理顏炳立今（30）日形容，這波打炒房是「東廠錦衣衛」出手了，但主要是「追殺」投資、炒作以及囤房客，不會傷到剛性需求的自住客，因此未來房市買氣不變，今年房市預計為穩健量增的趨勢。
戴德梁行今日舉行記者會，分析今年Q1房地產市場概況。顏炳立會中表示，政府這波炒房有人說是原子彈，但可能連子彈都不如，雖然業界有許多人「哀哀叫」，但這是要教給政府聽的，畢竟人家打你「不痛也會叫一聲」；整體看來，政府這次出手確實是超前部屬，「相當英明」，有利於房地產市場。他形容，過去房地產市場歷經4年時間的盤整，當時建商大多只做豪宅市場，要用「大餌釣大魚」，但風平浪靜，直到有人試著做小宅市場，也就是以小餌丟進去池子後，才發現其實水裡都是魚。顏炳立表示，如果以營火來形容房市的話，蛋黃區的火其實一直都沒有燒起來，反而是不少建商看到市場活絡後，紛紛提油在周邊的蛋黃區炒作，明明不是「雞犬升天」的蛋黃區也被炒到「雞飛狗跳」；此時，政府就開始介入，出動錦衣衛把油換成水，但他們也不希望把整個房市的火都熄滅，且「錦衣衛不殺老百姓」，這波打房只會針對投機客，不會碰到剛需市場。顏炳立指出，今年在剛性需求依然強勁之下，房市買氣仍旺盛，預計今年有科技園區進駐的城市房價還會上漲1成，全年度買賣移轉棟數約在33萬棟低一些；至於囤房稅部分，確實有不少有錢人持有多戶，但他可能是為了投資、家族需求或是避險，「這是很正常的市場心理」，突然課下重稅，恐怕最後都是政治操作。