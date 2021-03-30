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大批難民攜幼子逃離緬甸！被泰國逐回　畫面曝光

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-30 15:10:23

▲緬甸軍方空襲克倫族居住地，造成大量難民出逃至泰國，卻傳出遭泰國派遣部隊驅逐。（圖／擷取自影片）
▲緬甸軍方空襲克倫族居住地，造成大量難民出逃至泰國，卻傳出遭泰國派遣部隊驅逐。（圖／擷取自影片）
緬甸軍政府強力鎮壓示威者，令死傷人數不斷攀升，除了對平民開槍以外，28日更對聲援民主的克倫邦少數族群部落發起空襲，成千上萬的居民流離失所，紛紛越過泰緬邊境逃亡。雖然泰國政府聲稱，已做好收容的準備，卻遭到人權組織打臉，指控泰方曾在29日派出邊境武裝團隊，強行驅逐數千名難民回到緬甸。
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根據《路透社》報導，人權組織《英國聲援緬甸》(Burma Campaign UK)主任法馬內爾(Mark Farmaner)向外媒透露，有大批難民遭泰國當局驅趕，被迫回到緬甸一側邊境的厄都特(Ee Thu Hta，音譯)收容營，而另一個人權團體《自由緬甸遊騎兵》(Free Burma Rangers)則說，被遣返的人數約有2009人。
從克倫族人拍攝的短片來看，大批難民在泰國邊境部隊的監視下登船，拍攝者並說到：「克倫族人正在被送回去，連老人也是。泰國士兵強迫他們回去。看到了嗎？這裡有很多泰國士兵，他們強迫克倫人回去...我們別無選擇，只能回家，我們現在在泰國境內，但很多泰國士兵在逼我們走。這真是太可怕了。」
雖然泰國政府隨後表示，絕對沒有非法驅逐難民，而是一直秉持著人道援助的精神，包容並支援著緬甸，但《路透社》指出，泰國北部接壤緬甸的湄宏順省(Mae Hong Son Province)，轄下官員曾在地方會議中提到，所有機構都應遵循國家安全委員會的政策，阻止難民潛逃入境，並杜絕聯合國難民署或其他非政府組織進入及接觸。
「人權觀察組織」(Human Rights Watch)的泰國研究員桑南(Sunai Phasuk)則痛批，泰國政府必須馬上停止這樣無情且非法的行為。
儘管泰國總理帕拉育(Prayut Chan-o-cha)否認與緬甸軍政府串連，避免大量難民湧入影響本國的考量，看似也算合理，但同樣軍旅出身的帕拉育，與緬甸軍方的關係匪淺，自緬甸2月發生政變後，就對緬軍血腥鎮壓、屠殺平民等事漠不關心，並協助緬軍與外界斡旋，企圖減緩來自國際社會的壓力。分析認為，為了阻止泰緬2國的民主勢力合流，泰國軍政府已被質疑暗中支援緬軍，如此看來就算真有驅逐緬甸難民，也已不足為奇。
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