高市藍議員控綠高層介入警人事　市警局澄清

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不想被派到偏遠的六龜山區，便動用綠營高層的力量

，硬是讓候補的方員補上茂林派出所長一職

據聞此周姓所長，長期與綠營高層甚好，擔任過某位部長的助理，甚至直達天聽，蔡英文總統曾經在到訪高雄時，還特地繞到該員所服務的派出所探視他，雙方情誼之深厚，盡在不言中，痛批又一個「小英男孩」，想去那裡，就去那裡。