高市藍議員控綠高層介入警人事 市警局澄清
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-30 15:20:01
國民黨高雄市議員黃紹庭今（30）日偕同黨籍議員召開記者會，指出有綠營中央高層黑手，關說介入一件周姓高雄所長人事案，對此高雄市警局則澄清，周姓員警目前支援公共關係室，公關室主任因業務需要，日前核定調整名冊公布後，主動提出周員繼續支援該室，經報告局長同意後，才予調整。
黃紹庭表示，他接獲知情人士提供消息，一位被發布調任六龜分局茂林所所長的周姓警務員，在人事命令發布後不想被派到偏遠的六龜山區，便動用綠營高層的力量「關心」，硬是讓候補的方員補上茂林派出所長一職，據聞此周姓所長，長期與綠營高層甚好，擔任過某位部長的助理，甚至直達天聽，蔡英文總統曾經在到訪高雄時，還特地繞到該員所服務的派出所探視他，雙方情誼之深厚，盡在不言中，痛批又一個「小英男孩」，想去那裡，就去那裡。高雄市警局則澄清，周姓警務員原為刑事警察大隊警務員，自去年11月15日支援公共關係室，因周員為候用所長人員，今年3月26日核調六龜分局茂林分駐所警務員兼所長，公共關係室主任蔡鴻文因業務需要，為強化服務協助及警政事務溝通協調，在核定調整名冊公布後，主動提出周員繼續支援公關室，經報告局長同意後，改調整周員為左營分局警務員，並繼續支援公關室，改由110年第1次候用所長，左營分局的方姓警務員擔任六龜分局茂林分駐所警務員兼所長。