今年更方便！用手機就能輕鬆報稅
記者張志康/綜合報導
2021-03-30 15:25:36
財政部今（30）日宣布，今年的綜合所得稅報稅方式再進化，民眾可以本人手機連上Web版報稅系統申報，標準、列舉扣除額均適用，估近400萬戶可受惠，並突破「無卡報稅」最後一哩路，只要輸入手機門號、身分證字號加健保卡卡號，即可登入申報。
財政部財政資訊中心表示，今年綜合所得稅申報新增「行動電話認證機制」，民眾將可直接以「本人行動電話號碼、身分證字號加健保卡卡號」作為通行碼，取代自然人憑證、健保卡，登入報稅系統並下載所得資料進行申報。財資中心表示，只要是本人申辦的手機門號都可使用，加上人人都有身分證、健保卡，預估大多數納稅人都可受惠，輕易就可「無卡報稅」，全程免讀卡、也不用特地臨櫃索取「查詢碼」，免出門就能完稅。另外，財資中心以往曾開發過手機報稅應用軟體，但由於當時身分認證及資料下載都需要靠自然人憑證，相較來說並不方便。但今年，財資中心新增手機報稅方式，開放民眾可以本人手機，連上Web版報稅系統，搭配前述的「行動電話認證機制」便可順利完成身分認證登入報稅，平板一樣可適用，報稅系統會自動偵測行動裝置螢幕大小，自動調整畫面。財資中心也提醒，民眾在報稅時，必須使用本人申辦的手機，且報稅時需使用行動網路，不能連接Wi-Fi，才能順利連結到五大電信及台灣網路資訊中心完成身份認證；申報時除地址外不能更改其餘資訊，若需更改，如新增扶養親屬、修正所得額等，須改用桌機申報。對於沒有修改資料需求，不論是採取標準或列舉扣額，都可以使用手機報稅，適用範圍大於符合稅額試算者，估計將有多達近400萬戶可受惠；另外，受限所得資料取得，手機報稅無法帶出大陸地區來源所得、重購退稅等資訊，須改以桌機申報。財資中心表示，民眾在申報手機門號時都會出示雙證件，藉由手機SIM卡搭配健保卡卡號即時雙重認證，可有效確認申報者身份；今年也特別拜託健保署加開頻寬，因應報稅流量，有信心報稅速度不會卡卡，鼓勵民眾多多利用。