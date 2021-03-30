海線地區勞工有福了！ 臺中勞大生力軍入列課程多且實用
記者金武鳯/台中報導
2021-03-30 15:33:24
臺中市勞工大學新年度開課了！勞工大學為強化勞工職業技能，培養第二專長，今年持續開辦逾百門課程，提供勞工在職進修最佳管道。尤以海線地區勞工最有福，由靜宜大學開辦22門課程外，今年新增生力軍臺中市勞工福利促進協會，也將於4月起陸續開辦14門課，勞工選擇更多元，也便於選擇就近地點上課，海線地區勞工迴響熱烈。
勞工局代理局長羅群穆表示，勞工大學課程類別囊括產業發展與技術提升、數位資訊應用與管理、勞動權益保障及產業、職場專業語言等五大類，內容豐富多元，絕對能滿足勞工不同需求，每小時僅收費50元，符合特定資格的勞工，可享弱勢勞工補助，學費全免；勞動權益保障課程也免學費。勞工大學勞工職能升級學院共分四大區，各自負責服務不同行政區民眾。第一區以海線地區為主，原本委由靜宜大學承辦，今年新增台中勞工福利促進協會生力軍，2單位於4月起，陸續開辦課程達36堂，較往年多元且豐富。為便利勞工選修及上課，課程多半安排於平日晚間及假日，年滿15歲，設籍於臺中市或工作地在臺中市之本國籍在職勞工即可報名。代理局長羅群穆表示，今年新增的生力軍「臺中市勞工福利促進協會」，以服務台中海線地區為主，過去即時常針對增進勞工社會福利、關懷勞工生活品質與休閒等，開辦研習、教育講座及訓練課程，相當了解勞工需求。至於承辦勞工大學課務多年的靜宜大學，辦學經驗豐富。多年來，憑藉靜宜大學師資陣容堅強，且各有專長與特色，結合在地產業發展趨勢，開辦的課程大多貼合市場需求與時下產業發展脉動，不少課程總是上線即秒殺，深得勞工朋友好口碑。以今年針對海線地區開設的課程為例，除了職場專業語言課程外，在數位資訊應用與管理課程方面，開辦的「品牌網路發言人~小編的社群經營實戰」、「用手機也能拍出行銷短片-剪輯技巧實務」、「LINE@申請應用及網路直播應用」等，全是時下最夯網路新技能，人氣超火紅。報名可上臺中市勞工大學網站線上報名，也可洽開課單位現場或傳真報名。