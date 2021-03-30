形塑鳳梨品牌形象 農委會：藥檢不合格不准出口
記者張志康/綜合報導
2021-03-30 15:41:16
行政院農業委員會今（30）日召開記者會，針對日前傳出新加坡消費者反應部分臺灣鳳梨品質不符合期待一事做出回應。農委會指出，部分鳳梨品質不佳，經查係屬個案，農委會為了確保外銷品質已建立用藥安全外銷供果園名單，並提供圖卡幫助果園採到夠甜果實、調整到貨儲運溫度維持品質，且出口7天前通報藥檢不合格不得出口，以形塑品牌形象。
日前傳出台灣外銷至新加坡的鳳梨遭質疑不甜，經農委會查核，確實是零星案例。農委會指出，可能原因有：1.過早採收，果實成熟度不足，甜度不夠。2.低溫貯藏不當引起寒害，造成果肉內部褐化。3.運輸貯藏過程處理不當引發病害，導致靠近表皮或果目的地方褐化腐爛。針對這些可能原因，農委會製作外銷圖卡，讓果園知道4到5月採收圖卡3號色（果目顏色1/4、小於1/2轉黃）至2號色（果目顏色小於1/4轉黃）鳳梨，6到7月採收2號色到1號色（果實基部果目輕微轉黃）鳳梨。另外，農委會也通知業者冷藏溫度應調至攝氏13度正負2度，以避免鳳梨凍傷。再者，所有貿易商出口前7天必須預先通報，農委會將至果園採樣檢驗380幾種農藥殘留，不合格不僅領不到外銷獎勵金，且不得出口。農委會強調，臺灣鳳梨已可輸銷許多國家，為確保外銷鳳梨品質，形塑臺灣鳳梨優質形象，該會已輔導建立用藥安全外銷供果園及集團產區，並針對首次輸日業者，以及鳳梨貨源並非來自合格外銷供果園等貨物，加強邊境抽樣查驗，倘臨場檢疫發現有害生物或品質明顯差異者，農委會鳳梨品項服務團隊將協助輔導，以維護臺灣鳳梨國際聲譽。