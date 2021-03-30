中市警科技偵測 攔查超速行車
記者鄧力軍/台中報導
2021-03-30 15:44:05
中市警六分局運用大數據分析轄內易肇事路段，發現安和路段之肇因多為車速過快，且該路段鄰近安和國小及啟聰學校等校，為保護學生以及該地區居民之交通安全，特別於昨(29)日在該路段辦理「科技測照攔查式執法勤務」示範演練。志工並於路旁揮動交安宣導警示牌面及LED電子看板提醒行車應減速慢行。如於測照點發現疑似超速車輛時，立即通報下一個路口攔查點員警進行攔查，運用科技傳輸工具測速，以達即時提醒、教育及執法之意義。
「醫院不遠、超速就到」，一句看似詼諧的宣導標語，背後是多少悲劇發生所累積？當日勤務執行時，員警攔查疑似超速之機車騎士，經確認後發現騎士雖有超速惟未超過10公里之情形，員警於現場即依法施以勸導，並提供相關交通事故驚悚影像畫面以及志工宣導「騎那麼快，媽媽會擔心」、「您超速，媽憂心」等溫馨及深入人心之標語，讓駕駛人能感同身受，進而降低超速違規或摒除僥倖之心態。一名機車騎士表示「從學習騎車、考駕照到實際騎車多年，從未有人告訴他超速發生車禍是如此的可怕及危險，原來超速最可怕的不是被警察開紅單，而是超速發生車禍的後果，以後會時時提醒自己依速限內行車」。中市警六分局表示今(110)年1至3月轄內安和路段交通事故發生22件、機動測照取締354件，相較去(109)年10至12月交通事故發生25件、機動測照取締99件，事故發生下降12％，取締能量提升257％，而本次活動透過「執法與宣導並重」之方式，除取締違規超速外，亦配合辦理相關交通安全宣導活動，期能達成提醒用路人勿超速之效果。