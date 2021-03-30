NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

楊冪跟風超夯「漫畫腰」惹議　醫生警告：恐腰椎退化

記者臺孝婷/綜合報導

2021-03-30 15:45:16｜2021-03-30 15:59:56

▲楊冪長相甜美。（圖 / 嘉行楊冪工作室微博）
▲楊冪擁有超高人氣。（圖 / 嘉行楊冪工作室微博）
近日在網路上掀起一陣模仿「漫畫腰」的風潮，連大陸女星楊冪都PO挑戰照片，不但一舉登上微博熱搜，還吸引88萬粉絲按讚，驚訝於女神不符合人體工學的柔軟身段。但對此有醫師出面指出，這種「腰椎過伸」的高難度動作，容易造成拉傷甚至是腰椎退化，讓楊冪最後只好發文道歉。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼楊冪模仿漫畫人物，做出高難度動作。（圖／楊冪微博）
▲楊冪挑戰漫畫腰惹議，因此公開道歉。（圖／楊冪微博）
楊冪日前挑戰高難度的「漫畫腰」，雖然引發網友熱烈討論、模仿，但也掀起反彈聲浪，認為楊冪此舉是不良示範，讓她不得不在微博上道歉：「最近在網上看到一個有難度的拉伸動作挑戰，一時新奇挑戰並發了照片。今天得知做這個動作如果沒有專業老師指導，有可能會對身體有害。非常非常抱歉，由於我考慮不周，造成了大家的誤解，希望大家在安全範圍內嘗試健康的健身、拉伸動作，希望大家都能身體健康～我以後一定會更加謹慎，再次抱歉。」
▲▼楊冪參加「微博之夜」的戰袍。（圖／楊冪工作室微博）
▲楊冪身材姣好。（圖／楊冪工作室微博）
對於楊冪這樣的好身材，讓不少女網友都相當羨慕，對此醫美名醫邱浚彥表示，透過有氧減脂、重訓等運動很難雕塑到局部曲線，因此許多民眾選擇威塑超音波抽脂，雖然手術時間較長，但不像傳統抽脂侵略性強，效果也比較顯著，但邱浚彥強調威塑超音波抽脂對醫師要求門檻高，諮詢時須向醫師詢問清楚，並做足事前功課。
▲醫美名醫邱浚彥提醒，雕塑身材不能操之過急，更要避免傷及健康。(圖／法喬醫美診所提供)
▲醫美名醫邱浚彥提醒，雕塑身材不能操之過急，更要避免傷及健康。(圖／法喬醫美診所提供)
 
關鍵字

NOW民調中心

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

繼續作答
你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
31.12%68.88%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
94.96%5.04%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
45.91%54.09%
2021-03-24-2021-03-30

你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？

不會
71.74%28.26%
2021-03-26-2021-03-30
即時
推薦閱讀