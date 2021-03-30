新疆人權問題跟進抵制中國舉辦冬奧？中華奧會：未討論
記者鍾東穎/綜合報導
2021-03-30 15:51:37
由於新疆維吾爾族人權等問題，各國可能抵制中國主辦的2022年冬季奧運，而中華奧會今(30)日早上和中國奧會舉行第23屆兩岸體育交流座談會，中華奧會副主席蔡賜爵表示，會中並無討論到冬奧議題。
兩岸奧會30日舉行第23屆兩岸體育交流座談會，會中檢討去年辦理的活動外，並確認今年度預計要辦理的10項活動，由中華奧會林鴻道主席及中國奧委會苟仲文主席共同主持，雙方透過視訊交換意見。蔡賜爵受訪時強調，會中雙方沒有提到新疆的問題，並表示「冬季項目不在我們，台灣體育發展的主流項目跟考慮中。」至於是否跟進抵制，奧會與各單項協會都還沒進行評估或探討。第23屆座談會原定於108年底舉行，因該年兩會業務較為繁忙，經雙方同意延至次年初舉行，再因109年整年受到疫情影響，邊境管制，無法進行實體交流，二度順延至今(110)年舉行。今年的交流，目前仍受疫情諸多限制，為免兩岸體育交流座談會中斷太長時間，經兩會協商後以視訊會議進行這次座談會。兩岸奧會自86年建立互訪機制，兩岸奧會體育交流座談會每年異地輪流舉辦，籌劃未來一年兩岸重要之體育交流活動，至今已邁入23個年頭。林鴻道主席表示，兩岸奧會進行20幾年的互訪與交流，已建立良好的互動與友誼。無論外在情勢如何變化，兩岸奧會始終秉持互信、互惠、對等原則進行兩岸體育交流，促進兩岸體育發展、提升多元交流與實質內涵，成就現今的交流成果。