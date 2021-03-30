引放流水復育生態池 竹東河濱公園將再現滿塘荷花美景

新竹縣竹東鎮公所在立委孔文吉和林思銘協助下，獲得自來水公司第三區管理處全額補助901萬元經費，導引員崠淨水場處理過的放流水到生態池，今（30）日上午舉辦「員崠淨水廠廢水排放管線埋設工程」動土典禮，5月完工後將為乾涸已久的河濱公園生態池注入活水，復育竹東河濱公園生態池滿塘荷花的美景。

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新竹縣長楊文科感謝孔文吉和林思銘立委在中央的協助，以及水公司第三區管理處丘宗仁處長在經費的奧援，他表示，在水情嚴峻之際，這項動工典禮，可以說是新竹縣「加強節水措施、放流水回收再利用」的重要指標。

竹東鎮長張順朋指出，竹東河濱生態公園原建置二座大型生態池，每逢夏季，滿滿的荷花盛開，美不勝收，是河濱公園亮點之一，但近年水源供應不穩定，造成生態池陸域化嚴重，形成一片草原，失去了原有的生態池面貌及教育功能。

張順朋說，未來「員崠淨水廠廢水排放管線埋設工程」完工後，將重新種植荷花等水生植物，「春賞櫻花夏賞荷」，竹東河濱公園在不同季節將展現不同的風情，還有自行車道一路可連接到新竹市，她邀請大家到竹東觀光旅遊，更歡迎移居到幸福宜居的竹東鎮。

張順朋強調，這個放流水並不是污水，也不會有重金屬或有毒物質，符合環保局嚴格的放流水標準，並不會污染環境及影響水質，請民眾放心。

竹東鎮公所建設課指出，這個計畫工期為60日曆天，預計民國110年5月完工，由員崠淨水廠佈設20公分管徑之HDPE管銜接至生態池，管線全長1,043公尺。

自來水公司第三區管理處丘宗仁處長說，員崠淨水廠放流水經處理，也通過環保局檢驗，過去直接排放到頭前溪，希望藉由這項工程，讓水資源再利用，並營造更好的親水環境。由於台灣面臨56年來最嚴重的旱災，與會貴賓一致呼籲在水情吃緊之際，每一滴水都要珍惜再利用，並請所有鄉親節約用水，共體時艱，一起渡過乾旱危機。