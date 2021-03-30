高端疫苗二期收案完成 肝炎、愛滋患者都收
記者劉雅文/台北報導
2021-03-30 16:02:37｜2021-03-30 16:02:43
新冠肺炎疫情持續在全球延燒，各國都在積極投入疫苗施打，國產疫苗也不斷積極研發，高端疫苗今（30）天下午召開記者會，宣布新冠疫苗二期收案完成，並且所有受試者都已經完成第一劑疫苗的施打。
高端疫苗COVID-19疫苗召集總主持人林奏延表示，高端二期收案總計篩選了4129人，施打第一劑的總人數為3752人，其中20到64歲共有3006人，65歲以上的高齡者則有746人。高端新冠疫苗二期試驗從去年底收納第一位受試者，到1月初啟動臨床會議，到1/22第一位受試者施打，到今天為止，全數受試者第一季施打完畢。謝思民醫師表示6比1的疫苗組跟安慰劑，因為現在還沒有解盲，所以還沒有辦法比較安全性的差別，不過目前沒有任何一個嚴重不良反應的通報，這次所收的受試者，不但是健康受試者，而且同事包含慢性病及年長族群，甚至有以往沒收的，可能健康上有些問題，但是相對穩定的慢性病患者，他還舉例，像是C型、B型肝炎患者、愛滋病患者，只要病況穩定，都在受試招募範圍裡面。至於高端疫苗接下來的時程安排，謝思民強調，預期要在六月中交期中報告出來，讓衛福部在六月下旬可以進行緊急授權的審查，四月底要完成所有受試者的兩劑疫苗施打。關於英國變種病毒，科學證據顯示會有比較高的傳染力，可是對疫苗保護力沒有特別影響，但是南非變種、巴西變種病毒變異，對輝瑞、莫德納、AZ疫苗都有造成影響，國產的高端保護力也會受到影響，所以目前也在準備下一代的疫苗，但謝也強調，未來新冠病毒變種會是常態，可能會透過不同施打策略，來克服這個問題。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。