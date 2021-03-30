台中立人高中50週年校慶　盧秀燕肯定辦學績效

台中市大里區立人高中今（30）日舉行創校50週年校慶，創辦人前市長林柏榕和現任台中市長盧秀燕都前往祝賀，並肯定立人高中多年來的辦學績效。台中市副市長黃國榮、立法委員莊競程等25人今都獲選為傑出校友。

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盧秀燕表示，半世紀前草創一所高中不容易，立人高中自95年起連續榮獲教育部校務評鑑為績優一等學校，更在繁星推薦與申請入學錄取人數，連年榮獲全國私中第一，優異表現深獲各界肯定。

盧秀燕指出， 立人高中傑出校友在各行各業努力，這也是台灣、台中能不斷進步的因素。她本身是六都唯一的女性市長，也是一位媽媽，相當注重教育，在市府一年將近兩千億的預算中，排名第一、投資最多、預算編列最多的就是教育，占百分之40。未來會繼續努力，讓台中市奠定更好的人才基礎，成為城市發展的重要指標。

今年校慶大會特別表揚25位政、教、商、醫、軍、媒體藝術等各界傑出校友，創辦人前總統府資政林柏榕先生、立委莊競程、董事長黃振元、校長劉瑞鐘，及多位傑出校友們共同歡慶。

林柏榕強調，50年前沒有財團支持，只靠一群對教育充滿熱忱的人捐資而創立了立人高中，擔任校長十年後，他連續三屆擔任台中市長，這就是社會對他的肯定，也是對立人高中辦學的肯定。

▲立人高中創校50週年校慶，立委莊競程獲頒傑出校友獎(圖／莊競程提供2021.3.30)

莊競程獲頒傑出校友獎致詞指出，學生時代，他就是田徑隊，當時教練常說，起跑落後沒關係，終點前贏回來就夠了，對他影響相當深遠。多年來，他面對人生的考驗，即貫徹「輸在起跑點不是輸，贏在終點才是贏」的精神與信念，堅持奮鬥不懈，去年立委選舉期間，在外界不看好的情形下，他就以田徑衝刺精神，勤跑基層，終獲得選民認同，贏得選戰。

莊競程說，他於1996年進入立人高中就讀，當初立人高中並非第一志願入取的學校，但他堅信，立人高中絕對可以培養出非常優秀的人才。他坦言，25年前求學階段，從未想到未來會當選立委，更沒想過有機會獲頒傑出校友獎。他感謝過去立人高中所有的老師們對他的教導與栽培。

立人高中校長劉瑞鐘表示，「我們應承擔作育英才的責任，更用心教導孩子感恩惜福，共同為發揚立人校譽與立人精神而努力！航向未來，創新卓越，實現「光耀台中、名揚全國」的願景，期能再造立人新高峰。