那瑪夏賞螢季「螢光不滅」四月二日登場

每年3至5月是螢火蟲大量出現時節，都會掀起一波賞螢潮，今年那瑪夏賞螢季「螢光不滅NAMASIA」將於4月2日至5月1日登場，今年特別規劃4條主題賞螢步道；4月17日則有為情侶或夫妻檔限量啟程的「LOVE NAMASIA 專車」。今（30）日記者會，高雄市長陳其邁特別穿著布農族傳統服飾邀請民眾上山體驗螢光熠熠的美麗奇景。

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▲「螢光不滅NAMASIA」4月2日至5月1日」為期1個月，今年規劃4條主題賞螢步道。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.30）

× ▲「螢光不滅NAMASIA」4月2日至5月1日」為期1個月，今年規劃4條主題賞螢步道。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.30）

「螢光不滅NAMASIA」4月2日至5月1日，為期1個月，今年規劃4條主題賞螢步道，包括神社遺址螢光隧道、達卡努瓦星螢大道、瑪雅山壁螢河，以及南沙魯螢熠山坡等，購買每張150元的賞螢券，即可入場感受主題步道的螢光魅力；活動期間每週六提供區內免費接駁車和原住民樂團表演等，另有賞螢一日遊及賞螢專車等遊程，即日起開放線上預約報名。