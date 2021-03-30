那瑪夏賞螢季「螢光不滅」四月二日登場
記者陳美嘉／高雄報導
2021-03-30 16:23:55
每年3至5月是螢火蟲大量出現時節，都會掀起一波賞螢潮，今年那瑪夏賞螢季「螢光不滅NAMASIA」將於4月2日至5月1日登場，今年特別規劃4條主題賞螢步道；4月17日則有為情侶或夫妻檔限量啟程的「LOVE NAMASIA 專車」。今（30）日記者會，高雄市長陳其邁特別穿著布農族傳統服飾邀請民眾上山體驗螢光熠熠的美麗奇景。
記者會現場邀請知名意象書法家陳世憲，即興揮灑以那瑪夏為名之作，陳其邁也出題以「那瑪夏」在布農族、卡那卡那富族(Kanakanavu)及拉阿魯哇族(Hla'alua)代表何意考現場觀眾。他表示，全台有不少賞螢景點，但是高雄布農族之地才是最接近天堂的美麗秘境，他邀請民眾選擇到那瑪夏看螢火漫天飛舞。陳其邁呼也籲民眾除上山賞螢提前規劃好交通外，也不忘要多採購那瑪夏在地農特產及盛名的水蜜桃、咖啡、愛玉、梅子等。
「螢光不滅NAMASIA」4月2日至5月1日，為期1個月，今年規劃4條主題賞螢步道，包括神社遺址螢光隧道、達卡努瓦星螢大道、瑪雅山壁螢河，以及南沙魯螢熠山坡等，購買每張150元的賞螢券，即可入場感受主題步道的螢光魅力；活動期間每週六提供區內免費接駁車和原住民樂團表演等，另有賞螢一日遊及賞螢專車等遊程，即日起開放線上預約報名。