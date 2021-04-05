李明璁為《市場》挽臉初體驗　怕痛擔憂毀形象

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▲李明璁（右）在基隆崁仔頂漁市體驗三輪搬運車。（圖／公視提供）

▲李明璁（右）在第2季節目中向許多市場職人學習。（圖／公視提供）

▲《我又在市場待了一整天》到台南新化市場取景。（圖／公視提供）

李明璁也為本集獻出挽面初體驗，向市場職人們學習更多傳統技能，「向他們學習，就是對他們最大的尊敬」。