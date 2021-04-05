李明璁為《市場》挽臉初體驗 怕痛擔憂毀形象
娛樂中心/綜合報導
2021-04-05 11:00:00
公視紀實節目《我又在市場待了一整天》去年獲金鐘獎3項獎肯定，第2季今年３月開播，首集來到基隆崁仔頂漁市與仁愛市場，主持人暨社會學家的李明璁為節目首次體驗「挽面」，事後他直言「很害怕」，擔憂臉部特寫鏡頭會毀形象。
第2季節目延續第1季特色，繼續運用大量主觀鏡頭，帶給觀眾身臨其境的觀影體驗；主持人李明璁以社會學家的觀察角度，帶出他對市場人物的故事與觀察：「市場之於當地的居民生活，就像日復一日的運行小宇宙，那些所謂平常之中卻也蘊含著許多令人驚奇的瞬間。」
製作團隊使用4K技術拍攝外，並以MV方式呈現串成一首屬於該市場的主題曲，對此製作人劉志雄表示：「有別於第1季節目中，我們選擇踏入各個地方的小市場，希望能更深入市場與當地人群的生活感。」例如介紹台南的新化市場，以當地環境作物找出「米食」特色、澎湖北辰市場則以「海味」為主。
李明璁也為本集獻出挽面初體驗，向市場職人們學習更多傳統技能，「向他們學習，就是對他們最大的尊敬」。製作人劉志雄期許，未來除介紹市場外，也希望能繼續發展「待了一整天」系列，例如在工廠待了一整天、在機場待了一整天等，挖掘台灣更多更厲害的職人讓觀眾認識。《我又在市場待了一整天》每週四晚間9點公視頻道首播。（編輯：張雅雯）