栗戰書：香港改選制　中央全面管治權將有效落實

（中央社台北30日電）中國全國人大常委會委員長栗戰書今天針對香港選制修改案通過說，此後中央對香港的「全面管治權將得到有效落實」，香港「各種深層次問題將得到有效解決」，港府「治理效能將顯著提高」。
為期2天的中國13屆全國人大常委會第27次會議今天中午閉幕，會中正式通過香港基本法附件一的特區行政長官產生辦法，以及附件二的立法會產生辦法和表決程序等2項修改案。新華社報導，栗戰書宣稱，「完善」後的香港選制，對香港特區選舉委員會進行「重新建構並增加賦權，調整和優化選舉委員會的規模、組成和產生辦法」。栗戰書聲稱，新選制「繼續由選舉委員會選舉產生行政長官，並賦予選舉委員會選舉產生較大比例的立法會議員，和直接參與提名全部立法會議員候選人的新職能，建立健全有關候選人資格審查制度機制」等，形成了一套「符合香港法律地位和實際情況的民主選舉制度」。他還說，全國人大及常委會對香港特區（港府）和行政長官落實這2項修改案「都提出了明確的要求」。港府要「依法及時修改」本地有關法律，「抓緊落實」選制修改的有關事宜，「依法組織、規管」相關選舉活動。栗戰書說，有關方面要加強「宣傳闡釋」工作，「講清講透」香港選制修改的「重要性、必要性、合法性」，為新法實施「營造良好政治和輿論環境」。（編輯：邱國強/周慧盈）1100330