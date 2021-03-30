亞瑟士推出競速跑鞋款 長跑精靈蘇鳳婷隨學姊謝千鶴訓練
記者鍾東穎/綜合報導
2021-03-30 16:47:48
ASICS亞瑟士今(30)日全球同步發表革命性碳板競速跑鞋款，發表會上請到男子全馬全國紀錄保持人許績勝、長跑精靈蘇鳳婷等多位好手出席，分享穿著心得。
許績勝表示，從體專時期就獲得亞瑟支持贊助，這次亞瑟士推出兩款全腳掌碳纖維板競速跑鞋METASPEED Sky、METASPEED Edge新科技日新月異，自己也想重出江湖，「我的紀錄也27年了，還是希望快點破一破。」蘇鳳婷表示，最近訓練目標鎖定1萬公尺，接下來將備戰是5月的全大運、年底的全運會以及台北馬拉松，近期連續3場都跑出接近個人最佳的36分成績，「不過似乎心態上還沒調整得很好，很可惜無法順利打破紀錄。」蘇鳳婷也透露目前和「不死鳥」謝千鶴一同在高雄訓練，「一直以來我都是把千鶴學姊當作目標，訓練時也都想著要盡量拉近跟學姊的距離，但都還追不太上。」 ASICS與美國長跑運動員Sara Hall和德國運動員Katharina Steinruck等選手攜手研究，根據他們的個人跑步風格做出詳細分析，進而優化運動表現。Sara Hall也憑藉著該款跑鞋的早期原型鞋，在2020倫敦馬拉松突破個人PB，獲得第二名的佳績。上個月日本琵琶湖馬拉松，亞瑟士簽約選手川內優輝也穿著該款跑鞋成功跑進2:07:27，睽違八年後再度破個人PB。今天發表會現場邀請馬拉松全國紀錄保持人許績勝教練、ASICS選手蘇鳳婷、鄧新詮、溫連忠、曾廷瑋、江彥綸、江英瑋、洪琳鴻等選手分享革命體驗，將在今年賽事突破自我再創巔峰表現。