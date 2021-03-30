白牌車非法攬客 高雄市區監理所打擊違法營業車輛
記者黃守作/高雄報導
2021-03-30 19:00:00
高雄市區監理所於今(30)日上午，會同鐵路警察局高雄分局左營分駐所員警，在高鐵左營站4樓臨停區，強力執行聯合稽查違法營業車輛，以遏止白牌車非法攬客。
高雄市區監理所遏止白牌車非法攬客及避免計程車違規營業情形，首次與鐵路警察局高雄分局左營分駐所合作，在高鐵左營站4樓臨停區強力執行聯合稽查任務。高雄市區監理所所長陳崑山表示，此次執行聯合稽查違法營業車輛，主要針對租賃車及計程車等車輛加強攔檢，包括車籍資料、駕駛人資格、職業登記證、行照、是否有出租單等加強查核，以維護民眾乘車安全，並防止不肖業者趁機違規攬客。此次共攔查10件，查獲違規案件6件，分別為計程車違規營業1件、車身標識不符1件、無執業登記證1件、未依規定跳表1件、超載1件及租賃車出租單未依規定詳填1件等。陳崑山指出，該所為加強與鐵路警察建立雙邊合作關係，經與鐵路警察局高雄分局左營分駐所楊所長達成相互共識，除協請鐵路警察局針對高鐵、台鐵左營站及周邊違規載客車輛加強攔查外，亦針對民眾檢舉之白牌車輛可能出沒地點加強攔檢，以維持營運秩序，並籲請民眾為了自身的乘車安全與健康，應選擇合法的大眾運輸工具來搭乘。