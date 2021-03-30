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白牌車非法攬客　高雄市區監理所打擊違法營業車輛

記者黃守作/高雄報導

2021-03-30 19:00:00

▲高雄市區監理所與鐵路警察局高雄分局左營分駐所合作打擊違法營業車輛，以遏止白牌車非法攬客。(圖／記者黃守作攝，2021.03.30)
▲高雄市區監理所與鐵路警察局高雄分局左營分駐所合作打擊違法營業車輛，以遏止白牌車非法攬客。(圖／記者黃守作攝，2021.03.30)
高雄市區監理所於今(30)日上午，會同鐵路警察局高雄分局左營分駐所員警，在高鐵左營站4樓臨停區，強力執行聯合稽查違法營業車輛，以遏止白牌車非法攬客。
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高雄市區監理所遏止白牌車非法攬客及避免計程車違規營業情形，首次與鐵路警察局高雄分局左營分駐所合作，在高鐵左營站4樓臨停區強力執行聯合稽查任務。
高雄市區監理所所長陳崑山表示，此次執行聯合稽查違法營業車輛，主要針對租賃車及計程車等車輛加強攔檢，包括車籍資料、駕駛人資格、職業登記證、行照、是否有出租單等加強查核，以維護民眾乘車安全，並防止不肖業者趁機違規攬客。
此次共攔查10件，查獲違規案件6件，分別為計程車違規營業1件、車身標識不符1件、無執業登記證1件、未依規定跳表1件、超載1件及租賃車出租單未依規定詳填1件等。
陳崑山指出，該所為加強與鐵路警察建立雙邊合作關係，經與鐵路警察局高雄分局左營分駐所楊所長達成相互共識，除協請鐵路警察局針對高鐵、台鐵左營站及周邊違規載客車輛加強攔查外，亦針對民眾檢舉之白牌車輛可能出沒地點加強攔檢，以維持營運秩序，並籲請民眾為了自身的乘車安全與健康，應選擇合法的大眾運輸工具來搭乘。
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