23歲女星披薄紗禮服　嬌曝喜訊「我要結婚了」

23歲的Karencici的第二張專輯正如火如荼準備中，而今（30）日她搶先推出暖身單曲《Do Do Do》，以輕快復古節奏唱出女生的積極求愛主義。而此次她在新歌MV中也有所突破，不僅加入舞蹈設計，還首次穿上透膚薄紗禮服，讓她搞笑嬌喊：「我要結婚了！」
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Karencici在《Do Do Do》MV中首次唱跳，更為了MV拍攝穿上貼身薄紗禮服，窈窕身材展露無遺，在金光炫目的布幕前搖曳生姿，秀出Karencici撫媚撩人的一面。但其實Karencici第一次走進婚紗店定裝時，先是搞笑扮起選美小姐，無厘頭的她更突發奇想，拍了自己穿著禮服的照片傳給遠在美國的媽媽，誆稱已準備要結婚，害得媽媽嚇一大跳，事後Karencici言明：「畢竟摩羯座的我會以工作為主，只是難得有機會披上婚紗，就想和媽媽開個玩笑。」在新歌MV中，邀請到3位美豔的變裝皇后跨刀演出，讓Karencici驚喜直呼：「太辣了！每個都比我性感，太羨慕了！」提及初訪夜店的經驗，Karencici分享了那次尷尬的經驗：「第一次去夜店是被媽媽帶去的，所以覺得有一點點丟臉。結果媽媽自己玩得很high，我被晾在一邊沒有喝酒也沒跳舞。」