23歲女星披薄紗禮服　嬌曝喜訊「我要結婚了」

23歲的Karencici的第二張專輯正如火如荼準備中，而今（30）日她搶先推出

暖身單曲《Do Do Do》，以輕快復古節奏唱出女生的積極求愛主義。而此次她在新歌MV中也有所突破，不僅加入舞蹈設計，還首次穿上透膚薄紗禮服，讓她搞笑嬌喊：「我要結婚了！」

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▲▼Karencici在單曲《Do Do Do》中，換上薄紗禮服。（圖／華研國際提供）

在新歌MV中，邀請到3位美豔的變裝皇后跨刀演出，讓

Karencici驚喜直呼：「太辣了！每個都比我性感，太羨慕了！」提及初訪夜店的經驗，Karencici

分享了那次尷尬的經驗：「第一次去夜店是被媽媽帶去的，所以覺得有一點點丟臉。結果媽媽自己玩得很

high

，我被晾在一邊沒有喝酒也沒跳舞。」