珍奶成「總統級」手搖飲 六角國際宣布插旗帛琉
記者黃仁杰／台北報導
2021-03-30 16:57:22
國際餐飲集團六角國際（2732）旗下「日出茶太Chatime」鎖定觀光勝地島嶼國家，喊出「國際環島策略」，如今搭上帛琉旅遊泡泡熱潮，今（30）日宣布第三季將在帛琉第一大城柯羅（Koror）開設兩間門市，並由帛琉總統家族的Surangel & Sons Co.集團簽約代理，讓珍奶在該國躍升為「總統級」手搖飲。
帛琉總統家族 Surangel & Sons Co. 集團，於今日簽約宣布 2021年Q3將於帛琉開設兩家門市，這是該集團繼菲律賓與第一家庭合作後，再度獲得總統級夥伴青睞，堪稱「總統牌」手搖品牌，隨著旅遊泡泡將成行，六角國際看好島國間的觀光商機。六角國際董事長王耀輝表示，品牌透過珍珠奶茶的軟實力席捲6大洲 46 個國家地區，讓台灣走入國際美食外交篇章，也向全球展現台灣在手搖茶飲領域的耕耘，推動「國際環島策略」已逾10年，目標鎖定四季炎熱、休閒度假旅客消費力高的觀光勝地，一直以來帛琉也是台灣、 日本、韓國、中國遊客海島度假熱門首選之一。在台灣外貿協會牽線及帛琉駐台辦事處促成下，六角國際與帛琉當地重量級 Surangel & Sons Co.集團接洽合作，該集團當地事業版圖橫跨五金、建築、 旅遊、批發、超市、零售等領域，王耀輝說，期待該集團豐富商業零售資源，能共同拓展帛琉餐飲市場，同時吸引帛琉當地來自世界各地的遊客，搶進全球觀光市場商機。代表 Surangel & Sons Co. 簽約的集團創辦人老惠恕仁（REKEMESIK Surangel N. Whiops）表示，當地發展國際觀光旅遊，每年大約有12%的觀光客來自台灣，同時帛琉與台灣關係非常緊密，希望能引薦台灣的傳統美食進入帛琉市場。六角集團在國際版圖佈局不遺餘力，目前全球的日出茶太已達1100間門市，即使在去年疫情影響下也大幅拓展上百間門市，預計今年將在全球再多開展250門市，成長速度極快，王耀輝認為，珍奶是全球茶飲趨勢，而集團在「國際環島策略」策略下，峇里島、關島等島國店面就佔了近100間，佔整體營收的7%至8%，未來集團也將朝這樣的方向持續擴展。