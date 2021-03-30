團、旅費這樣省！帛琉旅遊泡泡啟航 刷卡最高10.5%回饋
記者顏真真/台北報導
2021-03-30 17:20:11
隨著新冠肺炎疫苗開打，台灣與帛琉旅遊泡泡也即將於4月1日啟航，國人悶了一年多總算有機會可以出國旅遊散心，國內銀行也順勢祭出旅遊泡泡團費優惠方案，但除了團費外、出國旅行還有境外消費，由於帛琉團費不便宜，專家建議可選擇海外消費回饋較高的信用卡，將總體旅遊花費透過信用卡優惠節省下來，最高甚至可享10.5%的現金回饋。
Money101指出目前各家旅行社推出的帛琉團費，多半要6萬元起跳，因此可以選擇海外消費回饋較高的信用卡，以富邦J卡來說，原本海外消費僅有日本有3%回饋，現在更加碼帛琉也比照3% 回饋無上限，刷帛琉團費單筆刷滿8萬元，再享額外加碼5%，即可享最高8%回饋。此外，聯邦銀行賴點卡海外消費也是最高3%回饋，現在刷指定旅行社團費享最高6期0利率優惠，團費滿6萬還有1200元刷卡金回饋。兆豐銀行也推出旅遊泡泡快閃優惠，至4月底，刷兆豐任一信用卡購買旅遊泡泡國家機票團費單筆滿5萬元，登錄即可獲得市價3980元行李箱，還將抽出1名幸運兒，可獲得機團費用全額返現，最高可得8萬8888元，若搭配兆豐e秒happy卡，可享雄獅、東南與易遊網3大旅行社最高5.5%現金回饋（只要申請電子帳單），再配合全體卡友都可參加的「安心瘋旅遊」的活動滿6000再送300的5%，最高可享10.5%現金回饋。華南銀行則是6月底前在雄獅、巨大、KKday、鳳凰、五福、大榮等6家指定旅行業者刷卡購買旅遊商品，單筆消費滿6萬元，登錄送3000元刷卡金，相當於5%回饋率，持享利樂活combo卡或超級現金回饋卡既有1%現金回饋權益，回饋率高達6%。中信銀行至4月30日止，開放卡友登錄限量回饋，凡持中信卡在雄獅旅遊、五福旅遊、鳳凰旅遊、大榮旅遊、巨大旅遊及KKday等指定旅行社，消費單筆滿新台幣6萬元（含）可獲得28吋行李箱（限量110名），刷中華航空聯名卡享哩程點數最優6倍送，等同新台幣3元回饋1哩，最高回饋2萬哩（限量110名）。在海外信用卡方面，目前有多張海外消費 3%或3%以上的信用卡可以選擇，例如永豐銀行幣倍卡，符合超匯資格、最高可享國外消費最高10%現金回饋。台新銀行玫瑰Giving卡只要綁定台新帳戶扣繳即可享海外消費3%回饋，每期帳單上限高達5000元。星展銀行eco永續卡則是當月帳單滿2 萬元（國內外消費皆有計入），海外消費的部分加碼至3%無上限。不過，Money101總經理朱本傑提醒，由於這次帛琉旅遊泡泡的象徵性的意義可能大於實際的價值，除過高的團費，也可能會有意想不到的額外花費，建議消費者在出國前先確認自己是否有未繳卡費或信用卡額度是否足夠，若預計有大額消費也可事先向銀行申請提高信用卡額度，避免在國外碰到刷卡不過的窘境。並建議可準備1張有多幣功能的金融卡，能夠在境外提款或是交易都享有免手續費的優惠。此外，台灣雖然普遍皆有VISA、Mastercard、JCB 全面開通，但在國外有時會遇上店家只收特定發卡組織卡片的情況，他建議可帶2張以上不同發卡組織的信用卡，以備不時之需。