總統親迎惠恕仁 讚台帛泡泡讓世界知道這旅行模式可行
記者胡宥心／台北報導
2021-03-30 17:06:32｜2021-03-30 17:43:26
帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）28日來台宣傳帛琉旅遊泡泡，今（30）日總統蔡英文接見惠恕仁一行人。蔡英文為表慎重，特地到總統府一樓門口迎接。蔡英文致詞表示，今年1月才透過視訊跟惠恕仁討論旅遊泡泡，才短短2個月就能在台灣接待惠恕仁。她知道惠恕仁有個目標，台灣旅帛人數達10萬人次，台帛旅遊泡泡將朝此目標前進，也告訴全世界，這樣安全的旅遊模式是可行的。
蔡英文表示，惠恕仁閣下伉儷總統來台灣訪問，這是他上任後首度出國，也是台灣爆發疫情後第一次接待外國元首。4月1日台帛旅遊泡泡首航，疫情挑戰下，安全旅行圈模式，不僅是兩國人民關注，全世界也在看，如惠恕仁所說，台灣旅客到帛琉旅行可以得到獨家待遇，台灣民眾也很期待到帛琉旅遊觀光。蔡英文說，她非常感謝惠恕仁對台帛邦誼的重視，為此惠恕仁不但親自主持多場會議推動，還邀請台灣外交部討論。今年一月她才跟惠恕仁視訊通話討論旅遊泡泡，短短兩個月後能在台灣接待惠恕仁及各位貴賓。蔡英文表示，她知道惠恕仁有個目標，每年造訪帛琉的台灣旅客人數可以達到10萬人，透過台帛旅遊泡泡，將可以朝這個目標前進，同時告訴全世界這樣安全的旅遊模式是可行。她也為帛琉觀光代言，對當地海洋、傳統景觀、保護環境決心，讓人非常印象深刻，推薦台灣旅客去旅遊，也期待自己再造訪。蔡英文說，當然推動觀光同時也確保防疫，過去一年兩國攜手對抗疫情，台灣官方民間捐贈醫療物資，加上新光醫院團隊協助，一起維持帛琉零確診成績。從防疫到觀光，說明台帛長期互信，建立可靠合作模式，台灣將來能在醫療、能源、海洋、南島文化、教育上合作也能寫下成功故事，她送惠恕仁排灣族原住民用來分享食物、建立連結的分享刀，期盼迎接後疫情能加深雙方連結，實現更好的未來。