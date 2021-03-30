NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

P聯盟／揮拳事件聯盟維持原判　新竹縣長發文表不滿

記者鍾東穎/綜合報導

2021-03-30 17:24:49｜2021-03-30 18:19:00

▲新竹攻城獅和夢想家發生揮拳衝突，導致多名球員遭禁賽等處分，攻城獅提出四大訴求申訴，聯盟今(30)日回應強調維持原判，新竹縣長楊文科發文譴責暴力直呼，「無法接受！」（圖／取自楊文科臉書）
▲新竹攻城獅和夢想家發生揮拳衝突，導致多名球員遭禁賽等處分，攻城獅提出四大訴求申訴，聯盟今(30)日回應強調維持原判，新竹縣長楊文科發文譴責暴力直呼，「無法接受！」（圖／取自楊文科臉書）
上周六P. LEAGUE+賽事，新竹攻城獅和夢想家發生揮拳衝突，導致多名球員遭禁賽等處分，攻城獅提出四大訴求申訴，聯盟今(30)日回應強調維持原判，新竹縣長楊文科發文譴責暴力直呼，「無法接受！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
P. LEAGUE+首個賽季進入例行賽尾聲，接下來每一場比賽都攸關晉級季後賽與否，攻城獅昨日發出聲明，主要訴求為要求聯盟重新審視有關大勝的追加判罰，而聯盟今日回應，再次解釋禁賽原因，並不改判。
楊文科特意發文力挺在地球隊，並譴責暴力，「一定要遵守比賽準則和運動家精神；若是為了贏球而違背這些原則，我認為，是十分不尊重比賽及對不起每一位球迷！」
楊文科臉書全文：
台灣籃壇長達20年未曾再有職業籃球聯盟，去（109）年籃壇終於再次發起新職業籃球 P.League+ ，新竹縣府全力推動基層體育發展政策之外，也與攻城獅合作成立「新竹街口攻城獅隊」，期盼藉由縣府與職業球團的合作、職業運動賽事，提升運動人口及風氣，並透過主場賽事行銷城市，讓更多人了解新竹縣的風土民情！
上週六（3/27），我全程參與比賽，第二節比賽的衝突事件，我也親眼目睹。我相信，每一位球員都是全力以赴來分勝負，但分勝負的同時，也一定要遵守比賽準則和運動家精神；若是為了贏球而違背這些原則，我認為，是十分不尊重比賽及對不起每一位球迷！
因為該場賽事牽涉到新竹街口攻城獅隊的季後賽資格，事發之後，聯盟雖於3月28日做出賽事懲處公告，但這樣的結果，不僅新竹街口攻城獅隊無法接受，我和大新竹地區的球迷也無法接受！
針對此事件的最終判決，聯盟應該邀集內部技術委員與外部專業人士，針對懲處結果，給予公平及公正的判定，並說明判定基準，才能樹立P.League+聯盟的公信力及未來規範，也才能避免讓此不幸事件日後再發生，這樣才是台灣籃球之福！
關鍵字

NOW民調中心

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
30.48%69.52%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
94.98%5.02%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
45.74%54.26%
2021-03-24-2021-03-30

你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？

不會
71.87%28.13%
2021-03-26-2021-03-30
即時
推薦閱讀