P聯盟／揮拳事件聯盟維持原判　新竹縣長發文表不滿

P. LEAGUE+首個賽季進入例行賽尾聲，接下來每一場比賽都攸關晉級季後賽與否，攻城獅昨日發出聲明，主要訴求為要求聯盟重新審視有關大勝的追加判罰，而聯盟今日回應，再次解釋禁賽原因，並不改判。楊文科特意發文力挺在地球隊，並譴責暴力，「一定要遵守比賽準則和運動家精神；若是為了贏球而違背這些原則，我認為，是十分不尊重比賽及對不起每一位球迷！」楊文科臉書全文：台灣籃壇長達20年未曾再有職業籃球聯盟，去（109）年籃壇終於再次發起新職業籃球 P.League+ ，新竹縣府全力推動基層體育發展政策之外，也與攻城獅合作成立「新竹街口攻城獅隊」，期盼藉由縣府與職業球團的合作、職業運動賽事，提升運動人口及風氣，並透過主場賽事行銷城市，讓更多人了解新竹縣的風土民情！上週六（3/27），我全程參與比賽，第二節比賽的衝突事件，我也親眼目睹。我相信，每一位球員都是全力以赴來分勝負，但分勝負的同時，也一定要遵守比賽準則和運動家精神；若是為了贏球而違背這些原則，我認為，是十分不尊重比賽及對不起每一位球迷！因為該場賽事牽涉到新竹街口攻城獅隊的季後賽資格，事發之後，聯盟雖於3月28日做出賽事懲處公告，但這樣的結果，不僅新竹街口攻城獅隊無法接受，我和大新竹地區的球迷也無法接受！針對此事件的最終判決，聯盟應該邀集內部技術委員與外部專業人士，針對懲處結果，給予公平及公正的判定，並說明判定基準，才能樹立P.League+聯盟的公信力及未來規範，也才能避免讓此不幸事件日後再發生，這樣才是台灣籃球之福！