男團搞小圈子「難避免」　炎亞綸開示磨合眉角

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炎亞綸出身「飛輪海」，體驗過男團生活，他認為出道前先有一段時間相處或合宿，對彼此磨合是比較好的選擇，他也表示搞小團體的問題不只存在於女團，「男生有的女生也會有，女生有的男生也會有，很難避免，問題存在都有它的意義，看你怎麼面對困境，能跨過去很好，但如果有人就想搞破壞，那還是會被破壞。」身為經理人，要是參賽者之間有摩擦，他會選擇讓年輕人自己解決，「因為年代有差，不知道他們真正在意是什麼，需要大人介入我再介入。」
炎亞綸也奉勸懷抱星夢的年輕人，在紅之前需要付出的努力很多，出道後更會面對不適，「以為作品會貼近自己想法，其實不管唱歌、演戲，方方面面都不是自己能掌握的」，因此心態要建立正確，他希望大家不要成為「誰誰誰接班人」，「很多人因為這句話會被困住，無法成功」，炎亞綸也自嘲從沒有某某接班人的壓力，因為放眼演藝圈，還未有一個像他這樣的大砲偶像。
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