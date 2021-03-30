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男團搞小圈子「難避免」　炎亞綸開示磨合眉角

記者羅凌筠/台北報導

2021-03-30 17:21:07

▲炎亞綸選拔男團偶像。（圖／火星多媒體提供）
▲炎亞綸選拔男團偶像。（圖／火星多媒體提供）
炎亞綸擔任男團選秀節目《BE THE ONE A級戰場》經理人，節目結合戶外實境，打造選秀版「生存遊戲」，從30名參賽者選5人成團出道。炎亞綸今（30）日受訪表示，自己將擔任既給鞭子又給糖的把關者，輔助參賽者調整心態，「我在台下的交流會比較深入」，同時他談到男團相處眉角，默認搞小圈子「很難避免」。
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▲炎亞綸揭男團相處眉角。（圖／火星多媒體提供）
▲炎亞綸揭男團相處眉角。（圖／火星多媒體提供）
炎亞綸出身「飛輪海」，體驗過男團生活，他認為出道前先有一段時間相處或合宿，對彼此磨合是比較好的選擇，他也表示搞小團體的問題不只存在於女團，「男生有的女生也會有，女生有的男生也會有，很難避免，問題存在都有它的意義，看你怎麼面對困境，能跨過去很好，但如果有人就想搞破壞，那還是會被破壞。」身為經理人，要是參賽者之間有摩擦，他會選擇讓年輕人自己解決，「因為年代有差，不知道他們真正在意是什麼，需要大人介入我再介入。」
▲炎亞綸籲年輕人追夢前想清楚。（圖／火星多媒體提供）
▲炎亞綸籲年輕人追夢前想清楚。（圖／火星多媒體提供）
炎亞綸也奉勸懷抱星夢的年輕人，在紅之前需要付出的努力很多，出道後更會面對不適，「以為作品會貼近自己想法，其實不管唱歌、演戲，方方面面都不是自己能掌握的」，因此心態要建立正確，他希望大家不要成為「誰誰誰接班人」，「很多人因為這句話會被困住，無法成功」，炎亞綸也自嘲從沒有某某接班人的壓力，因為放眼演藝圈，還未有一個像他這樣的大砲偶像。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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