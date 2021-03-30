推廣旅遊泡泡 惠恕仁：專家估因此染疫機率接近零
記者胡宥心／台北報導
2021-03-30 17:42:26｜2021-03-30 17:47:04
帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）28日來台宣傳帛琉旅遊泡泡，今天總統蔡英文接見惠恕仁伉儷一行人。惠恕仁致詞時表示，開放旅遊泡泡前，美國專家學者曾到當地考察，評估後，帛琉因為開放台灣旅遊而染疫的機率是400萬分之一，是幾乎沒風險的意思，他透露，現在有人數限制每週只有兩班航班，一班110人，未來希望能開放更多名額。
惠恕仁說，他們下機後接到大家熱情款待，就像來到第二個家很自在，台灣是防疫資優生，帛琉一直以來許多防疫措施都仿效台灣，像是適度的邊境管制，為了保全人民安全 ，也是兩國重視的價值，當然這次泡泡旅行，不可能跟疫情之前模式一樣，希望大家多多包涵 ，因為要確保大家安全，能促成這次的旅行，雙方互信也是很重要元素。惠恕仁說，促成台帛旅遊泡泡重要的一步，他今年一月上任時，蔡英文總統派吳釗燮部長前來祝賀，促成開放旅行的重要一步，後續還有台灣組團來實地考察，也讓帛琉人民增添信心。惠恕仁表示，他還有一個心願，就是讓台灣到帛琉，像高雄到台北一樣輕鬆愉快，此外，美國把帛琉放在他們的接種疫苗名單中，讓帛琉一半以上的人口都順利接種疫苗，非常重要，帛琉一月大家接種疫苗了，現在全國有一半人口接種第一劑疫苗，之後開放第二劑疫苗。惠恕仁還透露一個數據，前幾週美國派專家來帛琉考察，評估後，帛琉因為開放台灣而染疫的機率是400萬分之一，是幾乎沒風險的意思。惠恕仁話鋒一轉稱，帛琉一直以來是高度依賴旅遊業的國家，新冠肺炎期間受到很大衝擊，希望航班恢復以前班次，這對帛琉病患非常重要，先前透過一個月一次的專機送嚴重病患出國，現在恢復航班後，希望一些需要緊急治療能夠受到照顧，帛琉有3000位來台治療，這次這樣是很重要舉措。惠恕仁說，帛琉第一台PCR新冠肺炎檢測機器是台灣提供的，現在要來帛琉旅行，台灣人民只要在出境之前先在台灣做檢測，「我們非常信任台灣，台灣檢驗過後沒問題就沒問題了。」他說，一月跟蔡英文談話就很期待旅遊泡泡，現在將要啟動旅遊更興奮，透過無菌廊道計畫，讓本來深厚關係更上一層樓，現在第一班首航航班已經客滿，他希望以後每一班都是滿的，甚至可以開放更多位置，讓更多旅客來帛琉旅遊。