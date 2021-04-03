柴柴賞櫻好快樂　「燦笑畫面」融化網：一起飛高高！

呆萌的柴柴是很多人非常喜歡的狗狗類型，而Twitter ＠ nanakuriinemaru家的柴犬：栗丸（クリ丸）更是展現出柴犬活潑可愛的一面。這天奴才帶著自家狗狗出外散步，恰逢櫻花季的路上，片片櫻花撲天蓋地而來，粉色的世界看起來既舒服又柔和，於是靈機一動將栗丸往天上舉，竟就捕捉到牠微笑賞櫻的可愛畫面，一起來看看吧！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲栗丸：是櫻花樹海耶～（圖／Twitter ＠ nanakuriinemaru）×▲栗丸：是櫻花樹海耶～（圖／Twitter ＠ nanakuriinemaru）▲栗丸：我要在裡面游泳（划水划水）（？）（圖／Twitter ＠ nanakuriinemaru）×▲栗丸：我要在裡面游泳（划水划水）（？）（圖／Twitter ＠ nanakuriinemaru）▲栗丸：耶！這邊超漂釀！！（圖／Twitter ＠ nanakuriinemaru）×▲栗丸：耶！這邊超漂釀！！（圖／Twitter ＠ nanakuriinemaru）徜徉在櫻花海中的栗丸實在是太可愛了！柔軟的棕色毛髮在藍天櫻粉的襯托下顯得更是蓬鬆輕盈，軟綿綿的畫面讓全世界似乎都只剩下可愛與美好，看著牠微笑的模樣自己的嘴角也忍不住要上揚了呢！這組「萌力全開」的照片上傳Twitter後大獲好評，網友們回覆說：「這張我想存！！」、「可以當手機桌布！！」、「柴柴太可愛了～」、「這什麼夢幻組合啊！」。 （編輯：李惠婷）山陰柴犬剛長牙 輕啃手指止癢癢：「恩嘛恩嘛！」柴犬不愛洗澡 「騰空」撐浴缸 網笑：腰力好好！毛孩陪上班！橘子集團寵物友善日 柴犬見肌肉男眼睛發亮