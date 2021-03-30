透過麥克風展現斜槓才華 新北海選110年全運會主持人
記者陳志仁／新北報導
2021-03-30 19:00:49
110年全國運動會將於10月16日在新北市舉行，新北市政府體育處首創以全國海選的方式，徵求全運會系列活動的主持人，即日起開放報名至4月20日止，將經過兩階段的海選，詳細報名的訊息，請上110年全運會的官網。
新北市副市長劉和然表示，兩年一度的全國運動會，新北市在18年後再度成為東道主，為準備歡迎來自全國的各縣市代表隊，除了運動員外，更廣邀全民共同參與，首創以全國海選方式徵求全運會系列活動主持人，從徵選、培訓到登台，揪大家透過麥克風展現自己的斜槓才華，更安排夢幻師資群，量身打造全運會專屬主持群。記者會現場來3位重量級培訓講師，包括3屆金鐘獎主持人陳凱倫、跨界主持與戲劇的馬力歐，及甫從警廣退休、採訪與主持經驗豐富的高詩琪；馬力歐強調，很注重報名者的字跡是否端正！高詩琪則分享，把台下觀眾當成茄子，加上主持人高筱婷妙語如珠的串場，也逗著副市長劉和然、教育局副局長劉明超哈哈大笑，展現不同主持特色。體育處長洪玉玲指出，全國海選活動報名時間自即日起到4月20日，分兩階段評選出20名候選學員，免費參加包含中英雙語口條、儀態台風、臨場應變等，獨一無二的專業培訓課程，最終錄取10名，成為「110年全國運動會」公開系列活動主持群；希望透過此次活動，擴大全民對運動賽事的參與度，讓有興趣的年輕人與民眾有機會拿起麥克風HOLD住全場。