甲興社福大樓300人用水 自主停水2天提前測試演練
記者金武鳯/台中報導
2021-03-30 19:06:53
臺中市民生用水將於下月6日起供5停2，甲興社會福利綜合大樓超前部署，今天提前測試演練，關掉抽水馬達及實際停水兩天，以確實掌握停水期間需要儲備的用水量。社會局長彭懷真親往了解節水和儲水相關措施，呼籲民眾共體時艱，節約用水。
彭局長表示，甲興社會福利綜合大樓1樓為食物銀行；2樓市民活動中心供長照巷弄站、長青學苑、立仁里社區發展協會等單位使用；3樓為托嬰中心，收托40名嬰幼兒；4樓為大里家庭福利服務中心及主管館舍；5樓為烏日和大里婦女及新住民培力中心，全大樓使用人數約300人，為降低停水期間造成的衝擊，因此預作停水演練，一併宣導節約用水。大里家庭福利服務中心說明，之前清洗水塔時發現，半天大約會用掉10噸水塔1/3的水量，其中，市民活動中心和托嬰中心用水量較多。為因應供5停2，已請各單位準備儲水桶、減少沖馬桶和清潔用水量、食用餐具一次清洗、植栽暫停澆灌。托嬰中心也通告家長，停水期間，嬰幼兒便後屁股皆使用濕紙巾擦拭、餐具擦拭後帶回清洗、洗手改為噴酒精，同時在兼顧營養均衡的情況下調整菜單，減少葉菜類，以減少清洗水量。社會局表示，除了社福大樓節水，另外針對獨居老人和行動不便民眾，社會局已盤點有取水、儲水、送水困難需求者，屆時啟動鄰里互助系統，透過民政志工、社福志工以及社會局媒合團體志工提供關懷、送水。並運用災害儲備整備經費，購置區公所和需求者所需儲水容器，與市民攜手同心度過旱災。