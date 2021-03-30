獨／沒斷線！藍將組團訪AIT、江啟臣將與美代表線上同框
記者余祥／台北報導
2021-03-30 19:18:54｜2021-03-30 19:19:04
《NOWnews今日新聞》今（30）日獨家報導，因國民黨與美方長期斷線，前新北市長朱立倫系統的藍營新生代成立國家安全智庫要修補破網，日前一行人更赴AIT參訪，有與黨主席江啟臣在對美關係上較勁意味。國民黨回應表示，黨中央早已規劃將組團去AIT參訪，層級更高；江啟臣更受國際民主聯盟（IDU）的邀請，將在4月8日參加IDU舉辦的線上論壇，擔任主題演講人，向與會的各國政黨領袖、政黨代表與專家學者發表演說。
國民黨一再傳出要設駐美代表處，但最終未果，被視為朱立倫人馬的台北市議員議員徐巧芯、朱立倫辦公室發言人凌濤、新共和論壇林家興等人共同發起成立國家安全青年智庫，盼搭建與美方的對話橋樑，日前還帶隊訪問美國在台協會AIT，與美方交流亞太區域安全相關議題。國民黨回應指出，黨中央早已規劃將組團去AIT參訪，且層級更高。歡迎對美事務有興趣的黨員一起商討，如何在疫情未能止歇的情況下，繼續拓展國民黨對美關係。國民黨表示，昨天青年節，黨中央邀請多位青年與副秘書長柯志恩聚餐和座談，包括對美關係在內的國民黨務改造工作；革實院舉辦的學生實習營隊，去年也在江啟臣帶領下參訪AIT，和美國涉台官員面對面交流，涉及議題廣泛。國民黨指出，3月30日國際部主辦的民主沙龍，邀請對於民間環境外交極具經驗的中央大學李河清教授主講，關切氣候變遷，不僅對我國極為重要，而且呼應了美國拜登政府的施政重點，所以國民黨責無旁貸地要喚起社會各界的重視，督促有權力的國內外人士向減緩氣候變遷的目標一齊努力。國民黨說，江啟臣受國際民主聯盟（IDU）的邀請，將在4月8日參加IDU舉辦的線上論壇，擔任主題演講人，向與會的各國政黨領袖、政黨代表與專家學者發表演說，此次論壇將由IDU現任主席（前加拿大總理、保守黨黨魁）哈珀主持，預計江啟臣也將會與美方政黨代表線上同框。IDU是立場中間偏右的國際政黨組織，包括美國共和黨、英國保守黨都是聯盟會員，其重要性不言可喻。至於黨駐美代表處的部分，國民黨表示，已鎖定辦公室的區域，另已逐步諮詢前國安高層及大華府地區僑胞，但因為美國疫情，多數活動仍是線上進行，因此國民黨將視當地情況，靈活推動代表處的設立。